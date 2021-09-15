Психологи объяснили, почему люди будут продолжать охотиться за новым iPhone
По словам эксперта, постоянная гонка идёт не только в сфере электронных гаджетов, но и в мире автомобилей.
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Психологи рассказали Лайфу, почему люди будут продолжать охотиться за новыми моделями iPhone и покупать их даже в кредит. Дело не только во внутренних проблемах человека, но и в грамотно выстроенном маркетинге.
"Они заполняют внутреннюю пустоту. Когда у человека нет внутреннего наполнения, он начинает это заполнять внешним. У него огромное количество восхищённых взглядов со стороны его любимых женщин, коллег по работе, конкурентов. Для него очень важно схватить это состояние, когда им восхищаются", — объяснила психолог Лилия Габдуллина.
По мнению её коллеги Ильи Козлова, люди являются жертвами правильно работающих маркетинговых служб. Стратегия компании из Купертино строится на зависимости человека от вещей, маркетологи раскручивают значимость товара настолько, что люди, как зомби, не имея возможности купить гаджет, всё равно идут и платят за iPhone, который скоро станет дешевле из-за выхода новой модели.
"Через полгода придёт следующее поколение iPhone, которое просто преподнесут так, что тот [прошлый] уже обесценивается настолько сильно. Тут гонка постоянная. Это не только с электронными гаджетами — и с автомобилями сейчас происходит всё то же самое. Психологическая истерия, чётко сработана психология маркетинга", — сказал собеседник Лайфа.
Ранее компания Apple презентовала ряд своих новинок. В частности, была представлена линейка новых iPhone 13, которые получили обновлённый дизайн с уменьшенным вырезом под камеры и сенсоры FaceID. Устройства оснащены новым чипом A15 Bionic и улучшенными камерами, которые улавливают больше света и имеют оптическую стабилизацию. Лайф рассказывал, что на своей презентации Apple также представила новые планшеты iPad и iPad mini. В продаже они появятся со следующей недели и будут стоить от 24 до 36 тысяч рублей.
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