Психологи объяснили, почему люди будут продолжать охотиться за новым iPhone

Психологи рассказали Лайфу, почему люди будут продолжать охотиться за новыми моделями iPhone и покупать их даже в кредит. Дело не только во внутренних проблемах человека, но и в грамотно выстроенном маркетинге.

"Они заполняют внутреннюю пустоту. Когда у человека нет внутреннего наполнения, он начинает это заполнять внешним. У него огромное количество восхищённых взглядов со стороны его любимых женщин, коллег по работе, конкурентов. Для него очень важно схватить это состояние, когда им восхищаются", — объяснила психолог Лилия Габдуллина.

По мнению её коллеги Ильи Козлова, люди являются жертвами правильно работающих маркетинговых служб. Стратегия компании из Купертино строится на зависимости человека от вещей, маркетологи раскручивают значимость товара настолько, что люди, как зомби, не имея возможности купить гаджет, всё равно идут и платят за iPhone, который скоро станет дешевле из-за выхода новой модели.

"Через полгода придёт следующее поколение iPhone, которое просто преподнесут так, что тот [прошлый] уже обесценивается настолько сильно. Тут гонка постоянная. Это не только с электронными гаджетами — и с автомобилями сейчас происходит всё то же самое. Психологическая истерия, чётко сработана психология маркетинга", — сказал собеседник Лайфа.