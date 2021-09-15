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Отощавший и понурый: Ефремов вышел на связь с Мосгорсудом прямиком из колонии

Ранее сообщалось, что у него ухудшается зрение – в колонии он вшивает в одежду молнии, что создаёт большую нагрузку на глаза.

15 сентября, 07:48

Отощавший и понурый: Ефремов вышел на связь с Мосгорсудом прямиком из колонии. Видео © LIFE

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на 7,5 лет колонии общего режима после смертельного ДТП в центре Москвы, принимает участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи. При этом выглядит артист осунувшимся и понурым. Лайф посетил судебный процесс по рассмотрению кассации на приговор.

Осуждённый за смертельное ДТП Ефремов начал терять зрение в колонии

Осуждённый за смертельное ДТП Ефремов начал терять зрение в колонии

Осенью 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре столицы, которое произошло в июне того года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом".

Михаил Ефремов перенёс в тюрьме отёк Квинке, из-за которого он с трудом мог ходить

Михаил Ефремов перенёс в тюрьме отёк Квинке, из-за которого он с трудом мог ходить

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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