Известный бизнес-магнат вместе с женой и тремя детьми погибли в жуткой авиакатастрофе
Жертвами трагедии также стали два пилота. Воздушное судно вскоре после взлёта рухнуло в парк возле университета.
Момент крушения самолёта в Бразилии. Видео © Twitter
Семь человек погибли в результате страшной авиакатастрофы в штате Сан-Паулу в Бразилии. Самолёт принадлежал известному бизнес-магнату Селсо Сильвейра Мелло Филью.
Воздушное судно вылетело с аэродрома города Пирасикаба, однако в скором времени начало стремительно терять высоту и рухнуло в районе парка, началось возгорание. Местные власти сообщили, что бизнесмен был на борту разбившегося самолёта вместе с женой и тремя детьми. Все они погибли. Жертвами авиакатастрофы также стали пилот Селсо Карлони и второй пилот Джовани Гуло.
Ранее в Белгородской области разбился легкомоторный самолёт, пилот погиб. По предварительным данным, воздушное судно было задействовано на сельскохозяйственных работах.
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