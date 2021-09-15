Известный бизнес-магнат вместе с женой и тремя детьми погибли в жуткой авиакатастрофе

Семь человек погибли в результате страшной авиакатастрофы в штате Сан-Паулу в Бразилии. Самолёт принадлежал известному бизнес-магнату Селсо Сильвейра Мелло Филью.

Воздушное судно вылетело с аэродрома города Пирасикаба, однако в скором времени начало стремительно терять высоту и рухнуло в районе парка, началось возгорание. Местные власти сообщили, что бизнесмен был на борту разбившегося самолёта вместе с женой и тремя детьми. Все они погибли. Жертвами авиакатастрофы также стали пилот Селсо Карлони и второй пилот Джовани Гуло.