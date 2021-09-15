НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Известный бизнес-магнат вместе с женой и тремя детьми погибли в жуткой авиакатастрофе

Жертвами трагедии также стали два пилота. Воздушное судно вскоре после взлёта рухнуло в парк возле университета.

15 сентября, 08:20

Момент крушения самолёта в Бразилии. Видео © Twitter

Семь человек погибли в результате страшной авиакатастрофы в штате Сан-Паулу в Бразилии. Самолёт принадлежал известному бизнес-магнату Селсо Сильвейра Мелло Филью.

Воздушное судно вылетело с аэродрома города Пирасикаба, однако в скором времени начало стремительно терять высоту и рухнуло в районе парка, началось возгорание. Местные власти сообщили, что бизнесмен был на борту разбившегося самолёта вместе с женой и тремя детьми. Все они погибли. Жертвами авиакатастрофы также стали пилот Селсо Карлони и второй пилот Джовани Гуло.

Отец жертв рухнувшего рейса МН17 заявил о магии цифры семь

Отец жертв рухнувшего рейса МН17 заявил о магии цифры семь

Ранее в Белгородской области разбился легкомоторный самолёт, пилот погиб. По предварительным данным, воздушное судно было задействовано на сельскохозяйственных работах.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Пилоты за 20 тыс. рублей: Чем известна авиакомпания "СиЛА", чей самолёт разбился в Иркутской области

13 сентября, 16:13

Экс-полицейский пытался переправить нелегалов с Украины в ЕС под видом футбольных фанатов из Бразилии

10 сентября, 19:19

Женщину, которая привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи, вызвали в СК

сегодня в 09:15

Попова назвала штамм, на который приходится 95% всех случаев ковида в России

сегодня в 09:21

Ефремов попросил милосердия у суда и рассказал о "каре Господней" за смертельное ДТП

сегодня в 09:06

Новости партнеров

Layer 1