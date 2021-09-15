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Попова объяснила запрет на макароны, блины и колбасу в школьных столовых

Главный санитарный врач страны отметила, что эти ограничения действуют уже много-много десятилетий.

15 сентября, 08:29
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В школьных столовых нельзя кормить детей макаронами по-флотски, блинами и колбасой, потому что в этих продуктах при неправильном приготовлении или хранении очень быстро развиваются патогенные бактерии. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

"Роспотребнадзор запретил в школах эти блюда, но сделал это не сегодня, не вчера и даже не в этом году. Это те изъятия из детского меню, которые существуют уже много-много десятилетий. Потому что именно в этих продуктах — и мы это знаем не только по научным фактам, но, к сожалению, и по конкретным наблюдениям — очень быстро при любом нарушении технологии или температурного режима развиваются патогенные бактерии. И очень долго выживают на них", — цитирует Попову kp.ru.

Также она рассказала, что в предъюбилейный год — Роспотребнадзору в этом году исполняется 99 лет — организация пересмотрела всю свою нормативную базу. В ходе проверки из 421 нормативного документа сделали 11. По словам главы, им удалось сохранить все требования по обеспечению здоровья и при этом облегчить жизнь тем, кто пользуется данными правилами.

Роспотребнадзор объяснил запрет на яичницу и макароны по-флотски в школах

Роспотребнадзор объяснил запрет на яичницу и макароны по-флотски в школах

Ранее Лайф писал о том, что в России запущена горячая линия по вопросам питания в школе. Она будет действовать во всех регионах. Вопросы специалистам Роспотребнадзора можно задать с 6 по 17 сентября.

Авторы
Александра Васильева

Александра Васильева

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