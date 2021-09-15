Этим трём знакам зодиака нужно навсегда исключить алкоголь из своей жизни, иначе быть беде
Астрологи предупреждают: если вы родились под одним из этих знаков, лучше ограничить потребление алкоголя, иначе рано или поздно вас придётся лечить от зависимости.
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Специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко рассказала 5-tv.ru, каким знакам зодиака лучше избегать горячительных напитков, чтобы не стать алкоголиком, и чем заменить приём спиртного.
Рыбы
Брюс Уиллис родился под знаком Рыб и на протяжении многих лет боролся с алкоголизмом. Фото © Flickr / Gage Skidmore
Рыбы находятся во власти планеты Нептун, которая может легко вводить своих подопечных в состояние транса. Именно её влияние астрологи связывают с возникновением алкоголизма, наркомании и других зависимостей. А Рыбы, как известно, не прочь оторваться от реальности, поэтому к спиртным напиткам им следует относиться с особой осторожностью. Если хочется на время забыться, лучше погрузиться в искусство, например заняться кино, музыкой, живописью, советует Карпенко.
Рак
Линдси Лохан — типичный Рак: она несколько раз лежала в реабилитационной клинике. Фото © "Кинопоиск"
На Раков влияет Луна, поэтому они порой склонны к излишней эмоциональности. Люди, родившиеся под этим знаком, часто проявляют сентиментальность, и в этом состоянии их затягивает в пучину подсознания. Раки не чувствуют грань между обычным отдыхом и безбашенным релаксом, чреватым последствиями для здоровья. Поэтому представителям этого знака от алкоголя лучше держаться подальше, а свою чувствительность направить не внутрь себя, а на родных и близких.
Овен
Железный Человек по знаку зодиака — Овен, и он не пьёт с 2003 года. Фото © Instagram/robertdowneyjr
Над умами Овнов властвует Марс, поэтому они нередко испытывают физическое перенапряжение. Чтобы его снять, представители этого знака не прочь прибегнуть к одному из самых простых способов — выпивке. После алкогольного угара они снова готовы полностью отдаться работе, а потом всё по новой. Так не может продолжаться бесконечно, поэтому астролог советует заменить спиртное спортом.
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