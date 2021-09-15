Парень показал, каким был без тату 16 лет назад, и это два совершенно разных лица
Любитель трансформаций признался, что не собирается останавливаться на достигнутом.
Уроженец Канады, известный в соцсетях как Реми, — большой поклонник пирсинга и татуировок. Парень настолько вдохновился рисунками на коже, что украсил ими почти всё тело: ноги, руки, туловище, шею и даже принялся за лицо и голову. Однако недавно Реми вспомнил, как он выглядел раньше.
Парень поделился в "Инстаграме" коллажем, где слева оказалось его фото 2005 года. На нём Реми было просто не узнать. Округлое лицо, косички, а самое главное — отсутствие тату, которые стали его визитной карточкой. Подписчики не могли поверить своим глазам и заявили, что возраст и увлечения пошли парню на пользу.
Ого, ты так не похож на парня из 2005-го
Вот это разница, братишка😍😍😮😮😮
Сейчас ты выглядишь намного счастливее
Сам же Реми указал, что не собирается останавливаться и хочет прожить эту жизнь ярко. А в этом ему помогает любимая супруга, которая также разделяет страсть парня к тату.
До последнего вздоха я планирую рисковать, делать что-то новое и наполнять свою чашу всем лучшим и худшим, что может предложить жизнь
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