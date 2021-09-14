В Сети появилось фото, как Мадонна выглядит в жизни, и теперь никто не усомнится, что ей давно за 60
Старость подкралась и к этой звезде мировой величины, однако артистка, похоже, пытается дать ей отпор с помощью ретуши.
В Нью-Йорке отгремела музыкальная премия MTV Video Music Awards, которая не обошлась без королевы поп-музыки. 65-летняя Мадонна поделилась в "Инстаграме" фото с церемонии, где предстала в откровенном образе: колготках в сетку, чёрном боди, перчатках и кепке из кожи и латекса. При этом декольте и лицо артистки выглядели просто идеально: ни одного пятнышка, морщинки или растяжки.
Однако фото с премии появилось и в "Инстаграме" MTV. И на нём от лоска певицы не осталось и следа. Кадры разлетелись по Сети, и поклонники заметили дряблую кожу, прожилки и нечёткие контуры и расстроились, что их любимица так сильно фотошопит себя на своей странице.
Также юзеров поразило видео с сильно увеличившейся пятой точкой звезды. Они предположили, что Мадонна могла использовать накладки или переживает последствия неудачной пластики.
Неравный бой со старостью
Ну вот скажите, [зачем] так кожу натягивать? Так сильно фотошопиться?!?! Ну неужели нельзя принимать старость с прямой спиной?! Все такими будем, и в 63 ты не будешь девочкой
Да это уже дисморфофобия, чтобы себя фейстюнить до неузнаваемости
Она превратилась в куклу Чакки. Вместо модной и холёной женщины теперь силиконовый трансформер аки киборг
WOW-stars
"Это вообще лайт": Эдвард Бил впервые рассказал, как ему живётся под домашним арестом
сегодня в 10:27
Бузова хотела соблазнить фанатов, показав видео с танцем у шеста, но те лишь испытали испанский стыд
сегодня в 09:42
"Сегодня содержит, а завтра нет": Жена Петросяна заговорила о "подушке безопасности" на случай расставания с юмористом
вчера в 17:29
Комментариев: 0