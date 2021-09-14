НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Сети появилось фото, как Мадонна выглядит в жизни, и теперь никто не усомнится, что ей давно за 60

Старость подкралась и к этой звезде мировой величины, однако артистка, похоже, пытается дать ей отпор с помощью ретуши.

14 сентября, 11:04

Фото © Instagram / madonna

В Нью-Йорке отгремела музыкальная премия MTV Video Music Awards, которая не обошлась без королевы поп-музыки. 65-летняя Мадонна поделилась в "Инстаграме" фото с церемонии, где предстала в откровенном образе: колготках в сетку, чёрном боди, перчатках и кепке из кожи и латекса. При этом декольте и лицо артистки выглядели просто идеально: ни одного пятнышка, морщинки или растяжки.

Фото © Instagram / madonna, mtv

Фото © Instagram / madonna, mtv

Однако фото с премии появилось и в "Инстаграме" MTV. И на нём от лоска певицы не осталось и следа. Кадры разлетелись по Сети, и поклонники заметили дряблую кожу, прожилки и нечёткие контуры и расстроились, что их любимица так сильно фотошопит себя на своей странице.

Фото © Instagram / madonna

Фото © Instagram / madonna

Также юзеров поразило видео с сильно увеличившейся пятой точкой звезды. Они предположили, что Мадонна могла использовать накладки или переживает последствия неудачной пластики.

Неравный бой со старостью

Elenochka

Ну вот скажите, [зачем] так кожу натягивать? Так сильно фотошопиться?!?! Ну неужели нельзя принимать старость с прямой спиной?! Все такими будем, и в 63 ты не будешь девочкой

Лиза

Видео © Telegram / Anton S Live

Да это уже дисморфофобия, чтобы себя фейстюнить до неузнаваемости

🌹Eva🌹

Она превратилась в куклу Чакки. Вместо модной и холёной женщины теперь силиконовый трансформер аки киборг

Nadin

10 звёзд с премии MTV, которые настолько безвкусно оделись, что остальные гости обходили их стороной

10 звёзд с премии MTV, которые настолько безвкусно оделись, что остальные гости обходили их стороной

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

63-летняя Мадонна превратила примерку в эротическое шоу, позируя перед камерой в одних чулках

10 сентября, 15:27

"Русская Кардашьян" забыла лишь об одном предмете одежды, но эти фото фанаты уже не сотрут из памяти

сегодня в 07:03

"У Андрея сильно поражены лёгкие": В окружении Звягинцева рассказали о лечении режиссёра от ковида в Германии

сегодня в 09:54

Бузова хотела соблазнить фанатов, показав видео с танцем у шеста, но те лишь испытали испанский стыд

сегодня в 09:42

Капитан "Динамо" Шипачёв стал лучшим ассистентом в истории КХЛ

сегодня в 12:05

Новости партнеров

Layer 1