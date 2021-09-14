"Это вообще лайт": Эдвард Бил впервые рассказал, как ему живётся под домашним арестом
После того как в середине весны популярный блогер Эдвард Бил устроил аварию с участием пяти машин, его приговорили к двум годам ограничения свободы.
Скриншот из видео © YouTube / Edward Bil
С оглашения решения суда прошло два месяца, и парень впервые поделился своими впечатлениями о жизни по новому распорядку. "Интервью" с ним вышло на канале smotraTV. Фрагмент с разговором длится всего пару минут, и зритель даже не видит лица блогера — в кадре только его голые ноги и кусок халата на коленях.
— Как сам-то?
— Домой хочу. После восьми гулять. <...> После трёх часов дня у меня уже будильники начинают работать.
— Зато у тебя жена, наверное, довольна. Муж всегда в восемь дома.
— Самый примерный муж.
Помимо ограничения свободы Эдварда лишили водительских прав на три года. Для автоблогера — буквально крест на карьере. Поэтому автор канала smotraTV Давидыч предложил ему альтернативный вариант. Знакомые блогеры могут скинуться ему на вороного коня, на котором он может гонять по переходным улочкам Москвы. Для завершения образа — белую "царскую" шубу, шапку и держатель для телефона на седло: "И будешь зеркала сносить!" Потом разговор снова вернулся к серьёзным темам.
— Ты как вообще? Морально..
— Да нормально, ты чё, не... это не та история, которая с тобой была. Это вообще лайт (от англ. light — легко).
— Ты изменился...
Сработало. Больше потому, что было страшно <...> за семью, что они останутся без... ну это такой момент. Если ты понял, когда уже влип, тогда уже понял
Закончится разговор многообещающе. Давидыч сказал, что все переживают и хотят увидеть Эдварда, и попросил его топнуть левой ногой, если он скоро вернётся. Ждать реакции блогера долго не пришлось.
Напомним, днём 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто. Она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы.
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