С оглашения решения суда прошло два месяца, и парень впервые поделился своими впечатлениями о жизни по новому распорядку. "Интервью" с ним вышло на канале smotraTV. Фрагмент с разговором длится всего пару минут, и зритель даже не видит лица блогера — в кадре только его голые ноги и кусок халата на коленях.

— Как сам-то?

— Домой хочу. После восьми гулять. <...> После трёх часов дня у меня уже будильники начинают работать.

— Зато у тебя жена, наверное, довольна. Муж всегда в восемь дома.

— Самый примерный муж.

Кадры из видео © YouTube / smotraTV

Помимо ограничения свободы Эдварда лишили водительских прав на три года. Для автоблогера — буквально крест на карьере. Поэтому автор канала smotraTV Давидыч предложил ему альтернативный вариант. Знакомые блогеры могут скинуться ему на вороного коня, на котором он может гонять по переходным улочкам Москвы. Для завершения образа — белую "царскую" шубу, шапку и держатель для телефона на седло: "И будешь зеркала сносить!" Потом разговор снова вернулся к серьёзным темам.

— Ты как вообще? Морально..

— Да нормально, ты чё, не... это не та история, которая с тобой была. Это вообще лайт (от англ. light — легко).

— Ты изменился...

Кадры из видео © YouTube / smotraTV

Сработало. Больше потому, что было страшно <...> за семью, что они останутся без... ну это такой момент. Если ты понял, когда уже влип, тогда уже понял Эдвард Бил

Закончится разговор многообещающе. Давидыч сказал, что все переживают и хотят увидеть Эдварда, и попросил его топнуть левой ногой, если он скоро вернётся. Ждать реакции блогера долго не пришлось.