Ефремов попросил милосердия у суда и рассказал о "каре Господней" за смертельное ДТП
По словам артиста, он каждую ночь видит во сне те страшные события, а образ погибшего Сергея Захарова его не покидает.
Ефремов попросил милосердия у суда. Видео © LIFE
Осуждённый за смертельное ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов выступил на заседании Мосгорсуда, который сегодня рассматривает кассацию на его приговор. Он попросил о милосердии и выразил опасения, что может не дожить до окончания срока своего заключения.
"Каждую ночь вижу ту страшную аварию. Образ Сергея Захарова меня не покидает. Если выйду на свободу, буду помогать людям, которые пострадали от этой гибели. <...> Трудно дышать, периодически задыхаюсь. А может, это кара Господня. Но у нас тут хорошие врачи, правда, боюсь, что не доживу", — сказал Ефремов.
Говоря о причинах, по которым Ефремов сел пьяным за руль, актёр рассказал, что среди них сразу две трагедии: смерть матери Аллы Покровской и смерть "театральной мамы" Галины Волчек, с уходом которой театр "Современник" перестал для него существовать. Ефремов говорит, что из-за всего перечисленного он начал пить. По словам артиста, авария со смертельным исходом окончательно раздавила его, после чего "как чёрт из табакерки появился Пашаев", разыграв адвокатское шоу.
"Для меня не имеет значения, был ли Захаров пристёгнут. Всё равно авария случилась по моей вине. <...> Уважаемые судьи, для меня трагедия стала уроком на всю жизнь. Прошу милосердия", — сказал артист.
Адвокат Ефремова добавил, что за время своего нахождения в колонии тот отличился безупречным поведением. Кроме того, прошлое актёра никоим образом не было связано с криминалом. В заключение защитник добавил, что 7,5 года в тюрьме артист может не выдержать.
Осенью 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре столицы, которое произошло в июне того года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом".
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