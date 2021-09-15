Ефремов попросил милосердия у суда и рассказал о "каре Господней" за смертельное ДТП

Ефремов попросил милосердия у суда. Видео © LIFE

Осуждённый за смертельное ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов выступил на заседании Мосгорсуда, который сегодня рассматривает кассацию на его приговор. Он попросил о милосердии и выразил опасения, что может не дожить до окончания срока своего заключения.

"Каждую ночь вижу ту страшную аварию. Образ Сергея Захарова меня не покидает. Если выйду на свободу, буду помогать людям, которые пострадали от этой гибели. <...> Трудно дышать, периодически задыхаюсь. А может, это кара Господня. Но у нас тут хорошие врачи, правда, боюсь, что не доживу", — сказал Ефремов.

Говоря о причинах, по которым Ефремов сел пьяным за руль, актёр рассказал, что среди них сразу две трагедии: смерть матери Аллы Покровской и смерть "театральной мамы" Галины Волчек, с уходом которой театр "Современник" перестал для него существовать. Ефремов говорит, что из-за всего перечисленного он начал пить. По словам артиста, авария со смертельным исходом окончательно раздавила его, после чего "как чёрт из табакерки появился Пашаев", разыграв адвокатское шоу.

"Для меня не имеет значения, был ли Захаров пристёгнут. Всё равно авария случилась по моей вине. <...> Уважаемые судьи, для меня трагедия стала уроком на всю жизнь. Прошу милосердия", — сказал артист.