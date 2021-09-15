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Задержан гендиректор компании, обслуживающей газовое оборудование в доме в Ногинске

В СК добавили также, что по уголовному делу допрошен 131 потерпевший и 172 свидетеля, назначено 19 судебных экспертиз, проведено 7 обысков и 8 выемок в газовых службах.

15 сентября, 08:51
<p>Последствия взрыва в Ногинске. Фото © МЧС России</p>

Последствия взрыва в Ногинске. Фото © МЧС России

В Подмосковье задержан генеральный директор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в ногинской многоэтажке, где произошёл взрыв газа. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об аресте.

"По данным следствия, в рамках исполнения договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключённого с собственникам двух квартир, генеральный директор компании не организовал соответствующее техническое обслуживание и не выявил неисправность газового оборудования", — говорится в сообщении СК.

В результате из-за отсутствия набивки между трубой и перекрытием в одной из квартир, а также из-за неправильного функционирования системы вентиляции произошла значительная утечка газа, которая и привела в взрыву, жертвами которого стали семь человек.

В СК добавили также, что по уголовному делу допрошен 131 потерпевший и 172 свидетеля, назначено 19 судебных экспертиз, проведено 7 обысков и 8 выемок в газовых службах.

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Напомним, взрыв газа в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу ул. 28 Июня, дом 9А. Взрывная волна повредила более двадцати квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. В результате погибло семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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