Задержан гендиректор компании, обслуживающей газовое оборудование в доме в Ногинске

В Подмосковье задержан генеральный директор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в ногинской многоэтажке, где произошёл взрыв газа. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об аресте.

"По данным следствия, в рамках исполнения договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключённого с собственникам двух квартир, генеральный директор компании не организовал соответствующее техническое обслуживание и не выявил неисправность газового оборудования", — говорится в сообщении СК.

В результате из-за отсутствия набивки между трубой и перекрытием в одной из квартир, а также из-за неправильного функционирования системы вентиляции произошла значительная утечка газа, которая и привела в взрыву, жертвами которого стали семь человек.