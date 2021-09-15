НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Не надо из нас делать идиотов": Мемный журналист Гордон счёл аморальным перевод советских фильмов на украинский

Он посоветовал начать снимать качественное кино в стране, не жалея на это денег.

15 сентября, 08:47
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/gordondmytro/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gordondmytro</a></p>

Фото © Instagram/gordondmytro

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал дубляж советских фильмов на украинском языке аморальным. Он выразил убеждённость в том, что русский язык входит в число величайших мировых достижений.

"Не надо из нас делать идиотов. Мы все грамотные, нормальные люди, прекрасно понимаем и украинский язык, и русский", — заявил Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

Журналист при этом посоветовал начать снимать качественное украинское кино, не жалея на это денег.

Ранее Дмитрий Гордон предложил переписать текст гимна Украины. Журналиста в тексте смущает несколько не очень оптимистичных фраз, в числе которых "ещё не умерла", "сгинут наши вороженьки".

Украинка не разрешила русскоговорящему полицейскому спасти кота

Украинка не разрешила русскоговорящему полицейскому спасти кота

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Раде рассказали о единственном шансе для Зеленского избежать тюрьмы

сегодня в 08:32

С новым 7530-м!: Православные христиане отмечают церковный Новый год, или Новолетие

13 сентября, 23:52

Попова назвала штамм, на который приходится 95% всех случаев ковида в России

сегодня в 09:21

Женщину, которая привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи, вызвали в СК

сегодня в 09:15

Ефремов попросил милосердия у суда и рассказал о "каре Господней" за смертельное ДТП

сегодня в 09:06

Новости партнеров

Layer 1