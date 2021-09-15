"Не надо из нас делать идиотов": Мемный журналист Гордон счёл аморальным перевод советских фильмов на украинский
Он посоветовал начать снимать качественное кино в стране, не жалея на это денег.
Фото © Instagram/gordondmytro
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал дубляж советских фильмов на украинском языке аморальным. Он выразил убеждённость в том, что русский язык входит в число величайших мировых достижений.
"Не надо из нас делать идиотов. Мы все грамотные, нормальные люди, прекрасно понимаем и украинский язык, и русский", — заявил Гордон в эфире телеканала "Украина 24".
Журналист при этом посоветовал начать снимать качественное украинское кино, не жалея на это денег.
Ранее Дмитрий Гордон предложил переписать текст гимна Украины. Журналиста в тексте смущает несколько не очень оптимистичных фраз, в числе которых "ещё не умерла", "сгинут наши вороженьки".
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