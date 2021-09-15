Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал дубляж советских фильмов на украинском языке аморальным. Он выразил убеждённость в том, что русский язык входит в число величайших мировых достижений.

"Не надо из нас делать идиотов. Мы все грамотные, нормальные люди, прекрасно понимаем и украинский язык, и русский", — заявил Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

Журналист при этом посоветовал начать снимать качественное украинское кино, не жалея на это денег.