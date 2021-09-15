WADA может исключить марихуану из числа запрещённых для спортсменов веществ
Поводом для обсуждения такой меры стала дисквалификация американки Шакарри Ричардсон, которая пропустила Олимпиаду в Токио.
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WADA может исключить марихуану из списка запрещённых для спортсменов веществ, начиная с 2022 года. Об этом стало известно после проведения исполкома организации.
В ходе исполкома было высказано мнение о том, что необходимо провести новое научное исследование относительно влияния каннабиса на организм спортсмена. Поводом для этого стало отстранение американской легкоатлетки Шакарри Ричардсон, которая пропустила Олимпиаду в Токио.
Ранее за исключение марихуаны из списка запрещённых веществ высказывался глава Международной легкоатлетической федерации, World Athletics, Себастьян Коу.
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