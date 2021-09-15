WADA может исключить марихуану из числа запрещённых для спортсменов веществ

WADA может исключить марихуану из списка запрещённых для спортсменов веществ, начиная с 2022 года. Об этом стало известно после проведения исполкома организации.

В ходе исполкома было высказано мнение о том, что необходимо провести новое научное исследование относительно влияния каннабиса на организм спортсмена. Поводом для этого стало отстранение американской легкоатлетки Шакарри Ричардсон, которая пропустила Олимпиаду в Токио.