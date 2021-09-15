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WADA может исключить марихуану из числа запрещённых для спортсменов веществ

Поводом для обсуждения такой меры стала дисквалификация американки Шакарри Ричардсон, которая пропустила Олимпиаду в Токио.

15 сентября, 08:48
<p>Фото © Getty Images / Dominika Zarzycka/NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Dominika Zarzycka/NurPhoto

WADA может исключить марихуану из списка запрещённых для спортсменов веществ, начиная с 2022 года. Об этом стало известно после проведения исполкома организации.

В ходе исполкома было высказано мнение о том, что необходимо провести новое научное исследование относительно влияния каннабиса на организм спортсмена. Поводом для этого стало отстранение американской легкоатлетки Шакарри Ричардсон, которая пропустила Олимпиаду в Токио.

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Ранее за исключение марихуаны из списка запрещённых веществ высказывался глава Международной легкоатлетической федерации, World Athletics, Себастьян Коу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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