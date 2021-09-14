Появилось фото, как невеста Моргенштерна на самом деле выглядела на свадьбе, и разница впечатляет
Пользователи решили, что девушка слишком увлекается ретушью, поэтому её образ в соцсетях далёк от реальной жизни.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Недавно 23-летний рэпер Моргенштерн женился на своей 21-летней возлюбленной Диларе. Девушка активно ведёт инстаграм, где у неё уже более трёх миллионов подписчиков, с которыми она делится эффектными кадрами: стройная фигура, острые скулы, миндалевидные глаза. Перед такой красавицей и правда сложно устоять. Однако в Сети появился снимок, который удивил пользователей.
Фото © Instagram / morgen_shtern, Telegram / "Светские хроники"
На фото возлюбленная рэпера предстала в свадебном платье и диадеме. Дилара, улыбаясь, смотрела в камеру, но узнать её было непросто. У девушки появились милые щёчки, изменился овал лица, да и руки немного увеличились в размерах. Хотя на кадрах из инстаграма Моргенштерна красавица на свадьбе выглядит довольно худой. А в своём аккаунте у неё и вовсе модельная внешность.
Фото © Instagram / influesii / sashatsyganok_, dereguzoova (Olya Dereguzova)
Пользователи не поняли, зачем Дилара так сильно ретуширует свои снимки, ведь и без фотошопа она выглядит очень мило и привлекательно. А некоторые предположили, что девушка набрала вес, потому что у пары ожидается прибавление в семействе.
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Фото © Instagram / influesii / sashagim28 (Саша Джим)
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