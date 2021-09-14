Появилось фото, как невеста Моргенштерна на самом деле выглядела на свадьбе, и разница впечатляет

Недавно 23-летний рэпер Моргенштерн женился на своей 21-летней возлюбленной Диларе. Девушка активно ведёт инстаграм, где у неё уже более трёх миллионов подписчиков, с которыми она делится эффектными кадрами: стройная фигура, острые скулы, миндалевидные глаза. Перед такой красавицей и правда сложно устоять. Однако в Сети появился снимок, который удивил пользователей.

Фото © Instagram / morgen_shtern, Telegram / "Светские хроники"

На фото возлюбленная рэпера предстала в свадебном платье и диадеме. Дилара, улыбаясь, смотрела в камеру, но узнать её было непросто. У девушки появились милые щёчки, изменился овал лица, да и руки немного увеличились в размерах. Хотя на кадрах из инстаграма Моргенштерна красавица на свадьбе выглядит довольно худой. А в своём аккаунте у неё и вовсе модельная внешность.

Фото © Instagram / influesii / sashatsyganok_, dereguzoova (Olya Dereguzova)

Пользователи не поняли, зачем Дилара так сильно ретуширует свои снимки, ведь и без фотошопа она выглядит очень мило и привлекательно. А некоторые предположили, что девушка набрала вес, потому что у пары ожидается прибавление в семействе.

Да и у Басты на шоу она тоже пришла, и видно, что она щекастенькая ну и не прям худая. Просто это нормально, почему она фотошопит себя и показывает, мол, худая? Alina Kovaleva

Фото © Instagram / influesii / sashagim28 (Саша Джим)

Очень милое, симпатичное лицо, растолстела здорово, но, может, она беременна Eugenia

Нормальная, миловидная, молодая девчонка. Не все же должны быть перекроенными, шаблонными типа Решетовой и других инста-тёлок Paris Whitney Hilton