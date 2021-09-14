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Появилось фото, как невеста Моргенштерна на самом деле выглядела на свадьбе, и разница впечатляет

Пользователи решили, что девушка слишком увлекается ретушью, поэтому её образ в соцсетях далёк от реальной жизни.

14 сентября, 12:23
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Фото © Instagram / morgen_shtern

Недавно 23-летний рэпер Моргенштерн женился на своей 21-летней возлюбленной Диларе. Девушка активно ведёт инстаграм, где у неё уже более трёх миллионов подписчиков, с которыми она делится эффектными кадрами: стройная фигура, острые скулы, миндалевидные глаза. Перед такой красавицей и правда сложно устоять. Однако в Сети появился снимок, который удивил пользователей.

Фото © Instagram / morgen_shtern, Telegram / "Светские хроники"

Фото © Instagram / morgen_shtern, Telegram / "Светские хроники"

На фото возлюбленная рэпера предстала в свадебном платье и диадеме. Дилара, улыбаясь, смотрела в камеру, но узнать её было непросто. У девушки появились милые щёчки, изменился овал лица, да и руки немного увеличились в размерах. Хотя на кадрах из инстаграма Моргенштерна красавица на свадьбе выглядит довольно худой. А в своём аккаунте у неё и вовсе модельная внешность.

Фото © Instagram / influesii / sashatsyganok_, dereguzoova (Olya Dereguzova)

Фото © Instagram / influesii / sashatsyganok_, dereguzoova (Olya Dereguzova)

Пользователи не поняли, зачем Дилара так сильно ретуширует свои снимки, ведь и без фотошопа она выглядит очень мило и привлекательно. А некоторые предположили, что девушка набрала вес, потому что у пары ожидается прибавление в семействе.

Да и у Басты на шоу она тоже пришла, и видно, что она щекастенькая ну и не прям худая. Просто это нормально, почему она фотошопит себя и показывает, мол, худая?

Alina Kovaleva

Фото © Instagram / influesii / sashagim28 (Саша Джим)

Фото © Instagram / influesii / sashagim28 (Саша Джим)

Очень милое, симпатичное лицо, растолстела здорово, но, может, она беременна

Eugenia

Нормальная, миловидная, молодая девчонка. Не все же должны быть перекроенными, шаблонными типа Решетовой и других инста-тёлок

Paris Whitney Hilton

Недавно Моргенштерн признался, что только сейчас понял, что такое счастье. Рэпер, который употреблял запрещённые вещества, решил перестать заниматься саморазрушением.

Новая девушка Тимати хотела утереть нос его бывшей, но опозорилась так, что впору удалять Instagram

Новая девушка Тимати хотела утереть нос его бывшей, но опозорилась так, что впору удалять Instagram

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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