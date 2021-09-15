НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков ответил, уйдёт ли на самоизоляцию вслед за Путиным

Ранее он рассказал, как чувствует себя глава государства на вынужденном карантине.

15 сентября, 10:18
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не станет уходить на самоизоляцию вслед за главой государства, поскольку в последние дни не контактировал с кем-либо из заболевших коронавирусом. Об этом он рассказал журналистам.

"Нет, я не был контактный", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин рассказал о результатах своего теста на антитела к ковиду

Путин рассказал о результатах своего теста на антитела к ковиду

Напомним, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

сегодня в 10:25

В Кремле отреагировали на запуск КНДР двух ракет в сторону Японского моря

сегодня в 10:08

Попова рассказала, когда от ковида будет привита половина взрослых россиян

сегодня в 10:13

Профессор призвал ограничить все контакты с США, пока они не перестанут вмешиваться в дела РФ

сегодня в 10:49
Life

ФСБ получила данные о связи запрещённого "Меджлиса" с украинскими спецслужбами

сегодня в 10:49

Новости партнеров

Layer 1