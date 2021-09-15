Песков ответил, уйдёт ли на самоизоляцию вслед за Путиным
Ранее он рассказал, как чувствует себя глава государства на вынужденном карантине.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не станет уходить на самоизоляцию вслед за главой государства, поскольку в последние дни не контактировал с кем-либо из заболевших коронавирусом. Об этом он рассказал журналистам.
"Нет, я не был контактный", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.
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