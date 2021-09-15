Попова рассказала, когда от ковида будет привита половина взрослых россиян
По её словам, на сегодняшний день обе дозы вакцины получили 39 миллионов человек.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Через несколько месяцев в России от коронавирусной инфекции будут привито более половины взрослого населения. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас сегодня среди взрослых привитых чуть меньше половины. Я думаю, что ещё месяц-два — и будет больше", — сказала Попова.
По её словам, на сегодняшний день полную вакцинацию от коронавируса прошли 39 миллионов взрослых россиян. Ещё 7 миллионов переболели, что в общей сумме даёт "неплохую иммунную прослойку", отметила глава Роспотребнадзора. При этом она подчеркнула, что, как показывает опыт других стран, даже такого числа мало для эффективной борьбы с пандемией, нужно привить как можно больше.
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