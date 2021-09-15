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СМИ восхитились игрой полузащитника "Зенита" Барриоса в матче против "Челси"

Напомним, петербуржцы уступили лондонскому клубу в выездной встрече со счётом 0:1.

15 сентября, 10:54
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Колумбийские журналисты Fox Sports Бамбино Понс и Диего Латорре в эфире телеканала отметили успешное выступление своего соотечественника, полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса в матче Лиги чемпионов против "Челси".

"Это был идеальный матч в исполнении Вильмара", — подчеркнул Понс.

По его мнению, полузащитник был готов к тому, чтобы выполнять роль третьего центрального защитника, несмотря на номинальную позицию опорного полузащитника. Латорре согласился со словами коллеги и также заметил, что Барриос провёл отличный матч.

Недотерпели: "Зенит" проиграл "Челси" в матче Лиги чемпионов

Недотерпели: "Зенит" проиграл "Челси" в матче Лиги чемпионов

Напомним, "Зенит" проиграл "Челси" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1. Единственный мяч забил Ромелу Лукаку в середине второго тайма.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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