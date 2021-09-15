СМИ восхитились игрой полузащитника "Зенита" Барриоса в матче против "Челси"
Напомним, петербуржцы уступили лондонскому клубу в выездной встрече со счётом 0:1.
Фото © ФК "Зенит"
Колумбийские журналисты Fox Sports Бамбино Понс и Диего Латорре в эфире телеканала отметили успешное выступление своего соотечественника, полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса в матче Лиги чемпионов против "Челси".
"Это был идеальный матч в исполнении Вильмара", — подчеркнул Понс.
По его мнению, полузащитник был готов к тому, чтобы выполнять роль третьего центрального защитника, несмотря на номинальную позицию опорного полузащитника. Латорре согласился со словами коллеги и также заметил, что Барриос провёл отличный матч.
Напомним, "Зенит" проиграл "Челси" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1. Единственный мяч забил Ромелу Лукаку в середине второго тайма.
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