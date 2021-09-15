СМИ восхитились игрой полузащитника "Зенита" Барриоса в матче против "Челси"

Колумбийские журналисты Fox Sports Бамбино Понс и Диего Латорре в эфире телеканала отметили успешное выступление своего соотечественника, полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса в матче Лиги чемпионов против "Челси".

"Это был идеальный матч в исполнении Вильмара", — подчеркнул Понс.

По его мнению, полузащитник был готов к тому, чтобы выполнять роль третьего центрального защитника, несмотря на номинальную позицию опорного полузащитника. Латорре согласился со словами коллеги и также заметил, что Барриос провёл отличный матч.