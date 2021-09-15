Президент футбольного клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил о необходимости реформировать систему футбольных турниров в Европе и создать новый, вместо привычных Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом он заявил в беседе с Daily Mail.

"Система больше не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносят клубам достаточного дохода, чтобы оправдать своё участие в них. Чтобы быть конкурентоспособным, вам нужно больше высококлассных игроков. Это означает, что вам придётся потратить больше денег, и призовые от европейских турниров не учитывают это. Вот почему клубы должны поговорить друг с другом, чтобы придумать более современный и прибыльный турнир для всех участников", — заявил Де Лаурентис.

По его мнению, во всех высших дивизионах Европы необходимо сократить количество игр, а также создать единую лигу с демократической системой вступления в неё. На развитие нового проекта он готов дать десять миллиардов евро, однако для этого командам нужны стремление и независимость.

"Если мы не изменим правила игры и не сделаем зрелище лучше, молодые люди оставят нас и футбол перестанет быть центральной частью наших жизней. Мои исследования показывают, что люди в возрасте от 8 до 25 лет перестали смотреть футбол и предпочитают играть со смартфонами, они полностью изменили наших детей", — отметил Де Лаурентис.