"Ещё рано давать оценку. Однако заметно, что Карпин хочет работать, у него есть желание. Появление новых лиц в команде даёт уверенность, что идёт поиск игроков, и тренер намерен добиваться результата. Считаю, что первые три матча для нового тренера прошли хорошо", — заметил Левитин.