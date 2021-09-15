"Есть желание работать": Левитин оценил первые матчи Карпина в сборной России по футболу
Напомним, наша национальная команда с новым наставником сумела одержать две победы и один раз сыграла вничью.
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Помощник президента России Игорь Левитин в беседе с РБК оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной по футболу.
"Ещё рано давать оценку. Однако заметно, что Карпин хочет работать, у него есть желание. Появление новых лиц в команде даёт уверенность, что идёт поиск игроков, и тренер намерен добиваться результата. Считаю, что первые три матча для нового тренера прошли хорошо", — заметил Левитин.
Напомним, что в первых трёх матчах под руководством Валерия Карпина сборная России сумела одержать две победы — над Кипром и Мальтой и один раз сыграла вничью.
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