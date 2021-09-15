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Учёные собрались воскресить вымерших тысячелетия назад мамонтов к 2027 году

К этому времени они намерены добиться появления первых детёнышей этих могучих животных.

15 сентября, 11:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Учёные решили возродить род шерстистых мамонтов, вымерших десять тысяч лет назад, и поселить их в арктической тундре, сообщает журнал The Guardian. Исследователи обсуждали идею оживления этих млекопитающих более десяти лет и сейчас объявили о получении гранта, который позволит это реализовать.

Компания Colossal, занимающаяся бионаукой, получила на "воскрешение" мамонтов $15 миллионов. Изначально специалисты думали о создании гибрида слона и мамонта. Для этого необходимо создать в лаборатории эмбрионы, несущие ДНК мамонта, а ДНК слонов взять из клеток кожи азиатских слонов, которые находятся под угрозой исчезновения.

Профессор генетики Джордж Чёрч хочет редактировать ген ныне существующего слона так, чтобы получился мамонт с заданными параметрами. Эмбрионы планируют перенести в суррогатную мать или в искусственную матку. Если всё получится так, как задумано, то появление первых детёнышей можно ожидать уже в течение шести лет — к 2027 году, утверждают исследователи.

"Наша цель — создать морозостойкого слона, но он будет выглядеть и вести себя как мамонт", — сообщает автор проекта.

Также отмечается, что проект должен поспособствовать сохранению азиатских слонов как вида и несёт в себе идею борьбы с климатическими изменениями. Однако с последним согласны не все деятели науки, и многие ставят идею под сомнение.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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