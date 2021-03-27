Эволюция в прыжке: почему крокодилы пережили динозавров

Учёные сравнили останки древних предков современных рептилий и поняли, что у них в запасе нашлось преимущество на случай практически любой катастрофы. Кроме разве что той, которая именуется человечеством.

Это престозух. Несколько его окаменелых костей нашли в Бразилии в 1928 году. Российские учёные воссоздали скелет на основе всех имеющихся знаний, вот уже более 25 лет получившаяся версия выставлена в Палеонтологическом музее имени Ю.А. Орлова.

Реконструкция древнего животного Prestosuchus chiniquensis. Фото © Wikipedia

Он был ещё не совсем предком крокодилов, скорее предком предков. Наземный хищник длиной до десяти метров. Можно даже сказать, не такой уж и пресмыкающийся: обратите внимание на внушительные ноги, на которых он, судя по всему, весьма уверенно и быстро передвигался. Обитал в среднем триасе. Значит, в районе 240 миллионов лет назад. Относится к отряду текодонтов — древних ящеров, которые приходятся роднёй и динозаврам, и птерозаврам (летающим), и, собственно, крокодилам. Примерно 200 миллионов лет назад они вымерли, но оставили после себя следующую ступень эволюции — крокодиломорфов.

Окаменелость Protosuchus richardsoni — одного из далёких предков современных крокодилов. Фото © Wikipedia

Вот, например, протозухии. Название с латыни так и переводится — "первые крокодилы". Эти останки нашли в 1933 году в Аризоне, США. Как установили палеонтологи, обладатель этого скелета жил на Земле в начале юрского периода. Зверь сравнительно небольшой. Всего около метра в длину, весил килограммов сорок, опять же, сухопутный. И примечательно, что задние ноги куда длиннее и мощнее передних. А ещё обращает на себя внимание довольно короткая морда: с такой пастью удобно ловить добычу небольшую, но жёсткую.

Реконструкция одного из представителей крокодиломорфов — Araripesuchus wegeneri. Фото © Wikipedia

А такие жили на сотню миллионов лет позже. Это нотозухии. Тоже длинноногие, быстроходные. Но не все кровожадные, были среди них и вегетарианцы. И теперь сравним их с ближайшим родственником — талаттозухией. Небо и земля. Вернее, нет. Море и земля. А ведь это тоже крокодил.

Реконструкция водоплавающих крокодиломорфов — талаттозухий. Фото © Wikipedia

Самые крупные представители были метров семь длиной. Обитали исключительно в воде, ловили рыбу, для чего и понадобилась вытянутая морда — работает наподобие щипцов. Зубов видимо-невидимо — до 200 штук.

От всех этих животных остались только отпечатки на камнях. Продолжить свой род, свою эволюцию удалось только мезозухиям. Примерно таким.

Реконструкция представителя вымершего рода Sebecus. Фото © Wikipedia

Это последняя из известных мезозухий, её назвали в честь древнеегипетского божества с крокодильей мордой — Себека. Sebecus уже начинает напоминать тех крокодилов, к которым мы привыкли: как минимум брюхо как следует пресмыкается. В основном мезозухии исчезли относительно недавно — 35 миллионов лет назад, а этот вид прожил ещё на десяток миллионов лет дольше.

Учёные убеждены, что именно от таких существ произошли эузухии. Это на языке биологии клада, то есть обширная группа рептилий, к которым относятся и 26 ныне существующих видов крокодилов, аллигаторов, кайманов и гавиалов. Они ползают и плавают уже примерно 100 миллионов лет. То есть великое мел-палеогеновое вымирание 66 миллионов лет назад их, конечно, коснулось, но не уничтожило совсем.

Фото © Wikipedia

В Гарвардском и Бристольском университетах сравнили 240 черепов и 205 челюстей крокодиломорфов и проследили 230 миллионов лет их эволюции. Основной вывод учёных: эволюция эта шла с поистине фантастической скоростью. Исследователи даже составили инфографику, чтобы показать, как предки крокодилов умели меняться почти до неузнаваемости: обладатели длинных морд становятся, простите, тупорылыми или наоборот. Палеонтологи упомянули, что изначально было принято по внешности судить о родстве, но при более внимательном анализе выяснилось, что на одной и той же эволюционной линии могут оказаться совершенно непохожие друг на друга рептилии.

Именно эта способность сравнительно быстро превращаться из сухопутных животных в морских, менять место жительства и диету обеспечила многообразие вариантов выживания, то есть крокодилы дожили до наших дней благодаря умению приспосабливаться. Как отмечается, пик этой изменчивости пришёлся на меловой период, то есть от 145 миллионов лет назад и до того самого момента, когда на Землю, по основной версии, рухнул десятикилометровый астероид. А вот в последнее время (вот уже эдак 80 миллионов лет) таких резких превращений не наблюдается. Учёные подчёркивают, что во многом это потому, что в эпоху мела на Земле было теплее, чем сейчас, и можно было безболезненно переселяться куда угодно. А вот в эпоху палеогена (он как раз начался с катастрофы 66 миллионов лет назад и закончился 23 миллиона лет назад) на планете заметно похолодало, и древние крокодилы предпочли остаться поближе к экватору. И всё-таки этого объяснения недостаточно.

Результаты сканирования черепов зародышей африканского карликового крокодила, американского аллигатора и ложного гавиала. Фото © Гарвардский университет

Не так давно в Гарварде просканировали крокодильи яйца и сравнили черепа зародышей африканского карликового крокодила, американского аллигатора и ложного гавиала (с особо острой мордой, обитает в Индонезии, Малайзии). Учёные подчеркнули, что эмбриональное развитие почти у всех видов крокодилов начинается с одной и той же отправной точки, то есть изначально они все совершенно одинаковы, но к моменту вылупления детёныш каждого вида приобретает превеликое множество особенностей. Исследователи подозревают, что у этих рептилий есть какой-то секретный генетический механизм турбоэволюции. Осталось только разобраться, что это за механизм.

Жаль только, что многим крокодилам он не помогает справиться с трагедией, которая для них оказалась похуже астероида (или что там случилось на самом деле), — появлением человечества на Земле. Китайский аллигатор почти исчез, потому что живёт исключительно в бассейне реки Янцзы, а её нещадно эксплуатируют ради растущего населения человека разумного. Сиамский и филиппинский крокодилы на грани исчезновения из-за браконьерства. Длинноносый гангский гавиал вымирает из-за того, что его яйца считают целебными, а на носу у него некие афродизиаки. Да и вообще им жить становится особо негде, кругом рыболовные сети.

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