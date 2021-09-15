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Украинский клуб остановился в гостинице "Россия" перед матчем Лиги чемпионов

Встреча состоится сегодня, в 19:45 по московскому времени.

15 сентября, 11:11

Фото © yandex maps

Донецкий "Шахтёр" остановился в гостинице "Россия" в Тирасполе перед матчем Лиги чемпионов против местного "Шерифа". Об этом Sport24 рассказал главный тренер молдавской команды Юрий Вернидуб.

"В Тирасполе они будут жить в гостинице "Россия". Я хорошо знаю эту команду. В "Шахтёре" понимают, что на групповом этапе Лиги чемпионов нет слабых соперников. Думаю, что они очень серьёзно готовятся. Недооценки нет. Нас ждёт очень увлекательный и хороший матч", — отметил Вернидуб.

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Отметим, что матч "Шериф" – "Шахтёр" состоится в Тирасполе 15 сентября. Начало встречи в 19:45 по московскому времени. Добавим, что "Шериф" стал первым представителем Молдавии в групповом этапе Лиги чемпионов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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