Украинский клуб остановился в гостинице "Россия" перед матчем Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтёр" остановился в гостинице "Россия" в Тирасполе перед матчем Лиги чемпионов против местного "Шерифа". Об этом Sport24 рассказал главный тренер молдавской команды Юрий Вернидуб.

"В Тирасполе они будут жить в гостинице "Россия". Я хорошо знаю эту команду. В "Шахтёре" понимают, что на групповом этапе Лиги чемпионов нет слабых соперников. Думаю, что они очень серьёзно готовятся. Недооценки нет. Нас ждёт очень увлекательный и хороший матч", — отметил Вернидуб.