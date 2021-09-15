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Проценко, Майданов и Деревянко присоединились к флешмобу в поддержку заболевшего ковидом паралимпийца Бурлакова

Знаменитый спортсмен и общественный деятель всегда являлся вдохновителем для своих друзей, коллег и однопартийцев. Пришло время поддержать и его самого.

15 сентября, 11:59
<p>Сергей Бурлаков.</p><p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CS1tzpnIEO-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burlakovsv&#x27;s</a></p>

Сергей Бурлаков.

Фото © Instagram / burlakovsv's

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко присоединился к флешмобу в поддержку российского спортсмена-паралимпийца, общественного деятеля Сергея Бурлакова, который заболел коронавирусной инфекцией. Его близкие товарищи и коллеги, а также соратники по партии "Единая Россия" записывают видео и публикуют посты в соцсетях, чтобы вдохновить прославленного спортсмена на очередную победу — в этот раз уже над вирусом.

Денис Проценко в поддержку Бурлакова.

Видео © Соцсети

"Сергей Владимирович, вы — мой герой, который нас не первый год учит тому, что нет ничего невозможного, а раз так, то я уверен, что и ковид мы с вами преодолеем," — обратился к Бурлакову Проценко.

Не сомневается в самом скором выздоровлении Бурлакова и заслуженный артист России, член Центрального штаба ОНФ Денис Майданов. Он признался, что российский спортсмен-паралимпиец всегда являлся мотиватором в своём окружении, а сейчас пришло время поддержать его самого.

Денис Майданов в поддержку Бурлакова.

Видео © Соцсети

"Сегодня мы, твои друзья, тебя мотивируем не сдаваться, держать дух, держать мышцы, держать энергию, всячески сопротивляясь болезни", — призвал Бурлакова певец.

Российский актёр театра и кино Павел Деревянко, который, как и Сергей Бурлаков, родом из Таганрога, передал ему большой привет через "Инстаграм" и также пожелал скорейшего выздоровления.

Павел Деревянко желает Бурлакову выздоровления.

Видео © Соцсети

"Серёга, только вперёд", — по-дружески напутствует артист.

К добрым словам в адрес паралимпийца присоединился заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", бывший журналист и телеведущий, а ныне депутат Госдумы Евгений Ревенко. Он напомнил всем, что коварный коронавирус "по-прежнему рядом и по-прежнему очень опасен".

"Заболел наш товарищ и кандидат из Таганрога Сергей Бурлаков. Человек беспримерного мужества и силы воли. Серёжа, держись! На тебя смотрят и поддерживают тысячи людей, которых ты собственным примером заставил изменить свою жизнь", — призвал со своей страницы в соцсетях Ревенко.

Сергей Бурлаков — российский спортсмен-паралимпиец, общественный деятель, член Общественной палаты РФ. Мастер спорта по плаванию и лёгкой атлетике, более чем 46-кратный чемпион России в плавании и лёгкой атлетике, рекордсмен России и мира по лёгкой атлетике и пулевой стрельбе, чемпион мира по пара-карате. В июне 2021 года на съезде "Единой России" в Москве Сергей Бурлаков был утверждён в качестве кандидата-одномандатника по Таганрогскому избирательному округу № 151 на предстоящих выборах в Государственную думу VIII созыва.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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