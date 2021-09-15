Проценко, Майданов и Деревянко присоединились к флешмобу в поддержку заболевшего ковидом паралимпийца Бурлакова

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко присоединился к флешмобу в поддержку российского спортсмена-паралимпийца, общественного деятеля Сергея Бурлакова, который заболел коронавирусной инфекцией. Его близкие товарищи и коллеги, а также соратники по партии "Единая Россия" записывают видео и публикуют посты в соцсетях, чтобы вдохновить прославленного спортсмена на очередную победу — в этот раз уже над вирусом.

Денис Проценко в поддержку Бурлакова. Видео © Соцсети

"Сергей Владимирович, вы — мой герой, который нас не первый год учит тому, что нет ничего невозможного, а раз так, то я уверен, что и ковид мы с вами преодолеем," — обратился к Бурлакову Проценко.

Не сомневается в самом скором выздоровлении Бурлакова и заслуженный артист России, член Центрального штаба ОНФ Денис Майданов. Он признался, что российский спортсмен-паралимпиец всегда являлся мотиватором в своём окружении, а сейчас пришло время поддержать его самого.

Денис Майданов в поддержку Бурлакова. Видео © Соцсети

"Сегодня мы, твои друзья, тебя мотивируем не сдаваться, держать дух, держать мышцы, держать энергию, всячески сопротивляясь болезни", — призвал Бурлакова певец.

Российский актёр театра и кино Павел Деревянко, который, как и Сергей Бурлаков, родом из Таганрога, передал ему большой привет через "Инстаграм" и также пожелал скорейшего выздоровления.

Павел Деревянко желает Бурлакову выздоровления. Видео © Соцсети

"Серёга, только вперёд", — по-дружески напутствует артист.

К добрым словам в адрес паралимпийца присоединился заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", бывший журналист и телеведущий, а ныне депутат Госдумы Евгений Ревенко. Он напомнил всем, что коварный коронавирус "по-прежнему рядом и по-прежнему очень опасен".

"Заболел наш товарищ и кандидат из Таганрога Сергей Бурлаков. Человек беспримерного мужества и силы воли. Серёжа, держись! На тебя смотрят и поддерживают тысячи людей, которых ты собственным примером заставил изменить свою жизнь", — призвал со своей страницы в соцсетях Ревенко.