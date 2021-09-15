Украина заявила о готовности продлить контракт на транзит российского газа

Украина готова продлить контракт с "Газпромом" на транзит сырья, но настаивает на сохранении объёмов закупок компаниями Евросоюза, сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко по итогам переговоров с госсекретарём Министерства энергетики и экономики ФРГ Андреасом Файхтом.

"Те объёмы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит будет сохранён", — сказал Витренко.

По словам Витренко, власти Киева готовы к переговорам с "Газпромом", о чём известно и немецкой стороне. Однако "само по себе продление срока действия договора не даёт достаточных гарантий для сохранения прокачки через Украину", отметил глава "Нафтогаза". Он уточнил, что для сохранения статуса страны-транзитёра Незалежной требуются контракты с европейскими компаниями.