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Украина заявила о готовности продлить контракт на транзит российского газа

Там отметили, что для сохранения статуса страны-транзитёра Незалежной требуются контракты с европейскими компаниями.

15 сентября, 11:59
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/press/news/2015/january/article213098/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Газпром"</a></p>

Фото © "Газпром"

Украина готова продлить контракт с "Газпромом" на транзит сырья, но настаивает на сохранении объёмов закупок компаниями Евросоюза, сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко по итогам переговоров с госсекретарём Министерства энергетики и экономики ФРГ Андреасом Файхтом.

"Те объёмы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит будет сохранён", — сказал Витренко.

По словам Витренко, власти Киева готовы к переговорам с "Газпромом", о чём известно и немецкой стороне. Однако "само по себе продление срока действия договора не даёт достаточных гарантий для сохранения прокачки через Украину", отметил глава "Нафтогаза". Он уточнил, что для сохранения статуса страны-транзитёра Незалежной требуются контракты с европейскими компаниями.

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Ранее Киев захотел заключить контракты на транзит газа с компаниями из Евросоюза. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что это именно те гарантии, которые нужны Украине.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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