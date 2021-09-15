Выяснилось, сколько россиян в детстве донашивали чужую одежду и "брючки на вырост"

Каждому пятому россиянину в детстве приходилось донашивать одежду, а каждому четвёртому покупали "брючки на вырост". Поношенные вещи и оверсайз от старшего брата не нравились половине респондентов. Это выяснил интернет-магазин Ozon, исследование есть в распоряжении Лайфа.

Согласно результатам опроса, в детстве чаще всего донашивали вещи за старшими родственниками жители Санкт-Петербурга (26%), Екатеринбурга (22,5%), Казани (21%), Новосибирска (20%) и Нижнего Новгорода (20%). Вещи на вырост чаще всего покупали маленьким москвичам (32%), нижегородцам (32%), казанцам (31%), воронежцам (29%) и самарцам (20%).

Опрошенные жаловались на мешающие длинные рукава, чересчур свободную обувь, а также на ощущение неловкости при надевании вещей с чужого плеча. Россиянам неприятно вспоминать свою детскую одежду, поэтому теперь 34% современных родителей предпочитают одевать своих детей только в новые вещи, купленные по размеру. А каждый тринадцатый родитель сейчас старается покупать то, что нравится ребёнку.

Родители, которые относятся лояльно к б/у вещам для своего ребёнка, утверждают, что они могут купить поношенную одежду, но не из-за желания сэкономить, а из-за стремления к осознанному потреблению — так заявил каждый четвёртый респондент. Поношенные вещи своему малышу сейчас покупает 5% опрошенных, столько же принимают одежду от друзей и родственников. Постоянно приобретает детям вещи на вырост 3% россиян.

В среднем треть родителей (36%) тратит на детские вещи не более пяти тысяч рублей в месяц, 33% опрошенных могут купить одежду ребёнку на сумму до 10 тысяч в месяц. 17% выделяют на такие расходы до 20 тысяч, выяснил Ozon.