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Схватил за куртку и ударил: Нападение мужчины на 12-летнюю девочку в Воронеже попало на видео

Личность и местонахождение злоумышленника устанавливают правоохранители.

15 сентября, 11:45

Житель Воронежа напал на 12-летнюю девочку. Видео © Соцсети

Полиция Воронежа занялась поисками мужчины, напавшего на 12-летнюю девочку. Инцидент произошёл 5 сентября в микрорайоне Шилово, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"6 сентября в дежурную часть отдела полиции № 5 поступило заявление мамы 12-летней девочки о принятии мер к неизвестному мужчине, который во дворе многоквартирного дома в микрорайоне Шилово причинил телесные повреждения её дочери", — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина возвращался домой и увидел у подъезда детей, которые нажимали на кнопки домофона. Тогда прохожий сделал одной из девочек замечание по поводу порчи имущества, а в ходе словесной перепалки потребовал побеседовать с её родителями. Судя по видеозаписи, девочка отказалась, тогда мужчина пошёл за ней, схватил за куртку и ударил школьницу. Личность и местонахождение мужчины в настоящее время устанавливаются.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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