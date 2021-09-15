Схватил за куртку и ударил: Нападение мужчины на 12-летнюю девочку в Воронеже попало на видео
Личность и местонахождение злоумышленника устанавливают правоохранители.
Житель Воронежа напал на 12-летнюю девочку. Видео © Соцсети
Полиция Воронежа занялась поисками мужчины, напавшего на 12-летнюю девочку. Инцидент произошёл 5 сентября в микрорайоне Шилово, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
"6 сентября в дежурную часть отдела полиции № 5 поступило заявление мамы 12-летней девочки о принятии мер к неизвестному мужчине, который во дворе многоквартирного дома в микрорайоне Шилово причинил телесные повреждения её дочери", — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, мужчина возвращался домой и увидел у подъезда детей, которые нажимали на кнопки домофона. Тогда прохожий сделал одной из девочек замечание по поводу порчи имущества, а в ходе словесной перепалки потребовал побеседовать с её родителями. Судя по видеозаписи, девочка отказалась, тогда мужчина пошёл за ней, схватил за куртку и ударил школьницу. Личность и местонахождение мужчины в настоящее время устанавливаются.
Ранее Лайф сообщал, что в Солнечногорске бездомный средь бела дня напал на школьницу и принялся душить. Правоохранителям удалось поймать злоумышленника по горячим следам, сейчас он задержан. По информации СМИ, возбуждено уголовное дело.
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