"6 сентября в дежурную часть отдела полиции № 5 поступило заявление мамы 12-летней девочки о принятии мер к неизвестному мужчине, который во дворе многоквартирного дома в микрорайоне Шилово причинил телесные повреждения её дочери ", — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина возвращался домой и увидел у подъезда детей, которые нажимали на кнопки домофона. Тогда прохожий сделал одной из девочек замечание по поводу порчи имущества, а в ходе словесной перепалки потребовал побеседовать с её родителями. Судя по видеозаписи, девочка отказалась, тогда мужчина пошёл за ней, схватил за куртку и ударил школьницу. Личность и местонахождение мужчины в настоящее время устанавливаются.