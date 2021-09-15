"Хотел хорошо провести время": Макгрегор прокомментировал стычку с рэпером Machine Gun Kelly на премии MTV
Напомним, спортсмен кинул в артиста стаканчик с водой из-за того, что тот не захотел с ним фотографироваться.
Фото © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagi
Ирландский боец и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал свою скандальную выходку на премии MTV Video Music Awards в Бруклине с рэпером Machine Gun Kelly.
"Я хотел хорошо провести время, понимаете? Вот и всё. Ничего, кроме любви. Пусть он приходит на мой следующий бой. Пусть приходит в любое время посмотреть моё выступление. Я выступлю, без проблем... Приглашаю каждого на мои схватки. Между нами нет никакой вражды, я даже не знаю этого парня. Кто он? Знаю только Меган (Фокс. — Прим. Лайфа), которая годами посещала мои поединки", — цитирует Макгрегора MMA Junkie.
Ранее Лайф рассказывал, что Конор Макгрегор кинул в артиста стаканчик с водой из-за того, что тот не захотел с ним фотографироваться. Остановить стычку удалось лишь службе безопасности мероприятия.
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