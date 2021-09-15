"Я хотел хорошо провести время, понимаете? Вот и всё. Ничего, кроме любви. Пусть он приходит на мой следующий бой. Пусть приходит в любое время посмотреть моё выступление. Я выступлю, без проблем... Приглашаю каждого на мои схватки. Между нами нет никакой вражды, я даже не знаю этого парня. Кто он? Знаю только Меган (Фокс. — Прим. Лайфа), которая годами посещала мои поединки", — цитирует Макгрегора MMA Junkie.