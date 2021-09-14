Шоумен, а не спортсмен: Как Конор Макгрегор из чемпиона UFC превратился в короля скандалов Количество странных выходок и ситуаций в его биографии поражает воображение. И это несмотря на все былые заслуги в октагоне. 14 сентября, 12:15 Фото © ТАСС / АР / Evan Agostini

Ирландский мастер смешанных единоборств и легенда UFC Конор Макгрегор уже давно не носит чемпионский пояс. Всё чаще он становится героем самых разных — в том числе и скандальных — историй. Последняя произошла буквально недавно — на премии MTV, где Макгрегор решил немного похулиганить.

Кинул стаканчиком в рэпера

В роли жертвы в этот раз оказался рэпер Machine Gun Kelly. Причина такой выходки Конора Макгрегора более чем странна: оказалось, артист не захотел фотографироваться с легендарным ирландцем, что, по всей видимости, вывело того из себя.

В итоге Конор запустил в рэпера стаканчиком, в котором была вода. Из плюсов ситуации — получились эффектные кадры того, как "снаряд" летит в артиста. Из минусов — очередная странная выходка Макгрегора и напуганная девушка MGK, актриса Меган Фокс. Благо служба безопасности на премии работала исправно, а потому не дала стычке перерасти во что-то более серьёзное. Немногим позже Макгрегор беседовал с журналистами, как будто ничего и не было.

— Понятия не имею, о чём вы, сам только пришёл. Даже не знаю, кто этот парень, это всё слухи. Со мной ничего не случилось, я дерусь только с реальными бойцами, с людьми, которые умеют это делать. Я не дерусь с маленькими белыми рэперами типа Ваниллы Айса. Не в курсе, кто это, кроме того, что он пришёл с Меган Фокс, — отметил Макгрегор.

Примерно похожее настроение в беседе с журналистами выражал и представитель Макгрегора. Он, правда, настаивал на том, что спровоцировал ситуацию совсем не легенда UFC, а сам Machine Gun Kelly. Благо скандал завершился так же оперативно, как и начался. Без каких-либо пострадавших или иных последствий.

Избиение дедушки в пабе, изнасилования и "дочь Конора"

Когда Макгрегор говорит о том, что дерётся лишь "с серьёзными бойцами", на ум сразу приходит любопытная история из 2019 года. Тогда боец заявился в один из пабов Дублина с желанием провести пиар-компанию своего бренда виски. Этот напиток, кстати, Макгрегор любит выставлять напоказ при любой удобной возможности.

Вернёмся в тот самый паб. Один из гостей — простой ирландский дедушка — решил отказаться от угощения от Макгрегора, чем изрядно взбесил известного бойца. Неожиданно сам для себя обычный посетитель паба стал "соперником" Конора, получив от него с левой по голове.

У случившегося есть две версии. По одной из них, 50-летний мужчина назвал дерьмом напиток Макгрегора и отказался его пить. По другой — он напомнил Конору недавнее к тому моменту поражение от Хабиба. В любом случае столь дерзкая выходка от Макгрегора — это too much.

В том же году появились обвинения Макгрегора в изнасиловании. Первая история произошла в 2018 году. Согласно показаниям пострадавшей, инцидент случился в пентхаусе Конора на окраине Дублина. Полиция проверяла причастность Макгрегора к этому преступлению, однако позже все обвинения были сняты, ибо никаких доказательств найти не удалось.

Ещё две истории закончились примерно так же. Макгрегора подозревали в двух изнасилованиях. По одной из историй, он даже был задержан на французском острове Корсика. Однако никаких доказательств правоохранители обнаружить не сумели, а потому его оперативно отпустили.

Кажется, что дальше всех зашла история, героиней которой стала жительница Ливерпуля Терри Мюррей. Во всё том же 2019 году она утверждала, что родила дочку от Конора Макгрегора, с которым познакомилась на одной из вечеринок.

Разумеется, боец отрицал любые обвинения и говорил, что ребёнок к нему не имеет никакого отношения. Справедливость восторжествовала после того, как был проведён ДНК-тест, который показал, что отец ребёнка явно не Конор Макгрегор. Однако по репутации бойца это явно ударило.

Без успехов и в октагоне

Припоминают Макгрегору и его любовь "завершать карьеру". Поверьте, кавычки мы здесь поставили неслучайно. Ирландец трижды объявлял, что уходит из спорта, и заканчивал свои выступления, однако затем возвращался. И если в первый раз ему реально верили, то во второй, а особенно в третий все понимали, что речь идёт скорее о пиаре, нежели о действительно серьёзном решении.

К слову, последнее возвращение в октагон не принесло Конору ничего хорошего. Два боя с одним из самых принципиальных соперников — Дастином Порье — завершились для Конора поражениями, а в последнем он и вовсе сломал ногу. Так или иначе, ни о каких чемпионских амбициях и настроениях у ирландца даже говорить не приходится. Понятно, что Макгрегор — это уже не столько бои, сколько шоу.

Причём устраивает он его везде, где только может. И за пределами октагона, и на треш-токах, и в социальных сетях. Наверняка многие помнят, как Макгрегор позволял себе язвительные комментарии в адрес Хабиба накануне их исторического боя. Кстати, для Конора Нурмагомедов является одним из любимых объектов его зачастую достаточно оскорбительных заявлений.

— Я хочу съесть его (Хабиба Нурмагомедова. — Прим. Лайфа) детей! Когда он вообще их видел в последний раз? Жену? Маму? Как насчёт того, чтобы провести время со своими детьми и семьёй для разнообразия и не произносить моё имя до тех пор, пока снова не окажешься где-нибудь в ловушке. В следующий раз тебе может не так повезти, — написал Макгрегор в "Твиттере".

Как бы там ни было, а каждое появление Конора Макгрегора в октагоне — большой праздник мирового спорта. Миллионы его фанатов по всему миру с нетерпением ждут его нового боя. Отрицать, что Конор — феноменальный спортсмен, абсолютно бессмысленно. Впрочем, если ирландец так и будет продолжать вляпываться в самые разные, порой абсолютно дикие истории, то о его достижениях начнут потихоньку забывать.

Авторы Шамиль Гаджиев