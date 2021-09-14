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Шоумен, а не спортсмен: Как Конор Макгрегор из чемпиона UFC превратился в короля скандалов

Количество странных выходок и ситуаций в его биографии поражает воображение. И это несмотря на все былые заслуги в октагоне.

14 сентября, 12:15
<p>Фото © ТАСС / АР / Evan Agostini</p>

Фото © ТАСС / АР / Evan Agostini

Ирландский мастер смешанных единоборств и легенда UFC Конор Макгрегор уже давно не носит чемпионский пояс. Всё чаще он становится героем самых разных — в том числе и скандальных — историй. Последняя произошла буквально недавно — на премии MTV, где Макгрегор решил немного похулиганить.

Кинул стаканчиком в рэпера

В роли жертвы в этот раз оказался рэпер Machine Gun Kelly. Причина такой выходки Конора Макгрегора более чем странна: оказалось, артист не захотел фотографироваться с легендарным ирландцем, что, по всей видимости, вывело того из себя.

В итоге Конор запустил в рэпера стаканчиком, в котором была вода. Из плюсов ситуации — получились эффектные кадры того, как "снаряд" летит в артиста. Из минусов — очередная странная выходка Макгрегора и напуганная девушка MGK, актриса Меган Фокс. Благо служба безопасности на премии работала исправно, а потому не дала стычке перерасти во что-то более серьёзное. Немногим позже Макгрегор беседовал с журналистами, как будто ничего и не было.

Побои, изнасилование, хулиганство. Трудный год Макгрегора

Побои, изнасилование, хулиганство. Трудный год Макгрегора

Понятия не имею, о чём вы, сам только пришёл. Даже не знаю, кто этот парень, это всё слухи. Со мной ничего не случилось, я дерусь только с реальными бойцами, с людьми, которые умеют это делать. Я не дерусь с маленькими белыми рэперами типа Ваниллы Айса. Не в курсе, кто это, кроме того, что он пришёл с Меган Фокс, отметил Макгрегор.

Примерно похожее настроение в беседе с журналистами выражал и представитель Макгрегора. Он, правда, настаивал на том, что спровоцировал ситуацию совсем не легенда UFC, а сам Machine Gun Kelly. Благо скандал завершился так же оперативно, как и начался. Без каких-либо пострадавших или иных последствий.

Избиение дедушки в пабе, изнасилования и "дочь Конора"

Когда Макгрегор говорит о том, что дерётся лишь "с серьёзными бойцами", на ум сразу приходит любопытная история из 2019 года. Тогда боец заявился в один из пабов Дублина с желанием провести пиар-компанию своего бренда виски. Этот напиток, кстати, Макгрегор любит выставлять напоказ при любой удобной возможности.

Вернёмся в тот самый паб. Один из гостей — простой ирландский дедушка — решил отказаться от угощения от Макгрегора, чем изрядно взбесил известного бойца. Неожиданно сам для себя обычный посетитель паба стал "соперником" Конора, получив от него с левой по голове.

У случившегося есть две версии. По одной из них, 50-летний мужчина назвал дерьмом напиток Макгрегора и отказался его пить. По другой — он напомнил Конору недавнее к тому моменту поражение от Хабиба. В любом случае столь дерзкая выходка от Макгрегора — это too much.

В том же году появились обвинения Макгрегора в изнасиловании. Первая история произошла в 2018 году. Согласно показаниям пострадавшей, инцидент случился в пентхаусе Конора на окраине Дублина. Полиция проверяла причастность Макгрегора к этому преступлению, однако позже все обвинения были сняты, ибо никаких доказательств найти не удалось.

Ещё две истории закончились примерно так же. Макгрегора подозревали в двух изнасилованиях. По одной из историй, он даже был задержан на французском острове Корсика. Однако никаких доказательств правоохранители обнаружить не сумели, а потому его оперативно отпустили.

Последний шанс Конора: Макгрегору позарез нужны победа над Порье и титульный бой

Последний шанс Конора: Макгрегору позарез нужны победа над Порье и титульный бой

Кажется, что дальше всех зашла история, героиней которой стала жительница Ливерпуля Терри Мюррей. Во всё том же 2019 году она утверждала, что родила дочку от Конора Макгрегора, с которым познакомилась на одной из вечеринок.

Разумеется, боец отрицал любые обвинения и говорил, что ребёнок к нему не имеет никакого отношения. Справедливость восторжествовала после того, как был проведён ДНК-тест, который показал, что отец ребёнка явно не Конор Макгрегор. Однако по репутации бойца это явно ударило.

Без успехов и в октагоне

Припоминают Макгрегору и его любовь "завершать карьеру". Поверьте, кавычки мы здесь поставили неслучайно. Ирландец трижды объявлял, что уходит из спорта, и заканчивал свои выступления, однако затем возвращался. И если в первый раз ему реально верили, то во второй, а особенно в третий все понимали, что речь идёт скорее о пиаре, нежели о действительно серьёзном решении.

К слову, последнее возвращение в октагон не принесло Конору ничего хорошего. Два боя с одним из самых принципиальных соперников — Дастином Порье — завершились для Конора поражениями, а в последнем он и вовсе сломал ногу. Так или иначе, ни о каких чемпионских амбициях и настроениях у ирландца даже говорить не приходится. Понятно, что Макгрегор — это уже не столько бои, сколько шоу.

Причём устраивает он его везде, где только может. И за пределами октагона, и на треш-токах, и в социальных сетях. Наверняка многие помнят, как Макгрегор позволял себе язвительные комментарии в адрес Хабиба накануне их исторического боя. Кстати, для Конора Нурмагомедов является одним из любимых объектов его зачастую достаточно оскорбительных заявлений.

Я хочу съесть его (Хабиба Нурмагомедова. — Прим. Лайфа) детей! Когда он вообще их видел в последний раз? Жену? Маму? Как насчёт того, чтобы провести время со своими детьми и семьёй для разнообразия и не произносить моё имя до тех пор, пока снова не окажешься где-нибудь в ловушке. В следующий раз тебе может не так повезти, написал Макгрегор в "Твиттере".

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Как бы там ни было, а каждое появление Конора Макгрегора в октагоне — большой праздник мирового спорта. Миллионы его фанатов по всему миру с нетерпением ждут его нового боя. Отрицать, что Конор — феноменальный спортсмен, абсолютно бессмысленно. Впрочем, если ирландец так и будет продолжать вляпываться в самые разные, порой абсолютно дикие истории, то о его достижениях начнут потихоньку забывать.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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