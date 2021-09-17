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Легенду футбола Пеле вновь перевели в отделение интенсивной терапии

При этом состояние 80-летнего спортсмена остаётся стабильным, такую меру применили в качестве предосторожности.

17 сентября, 18:52
<p>Фото © Friedemann Vogel / Getty Images</p>

Фото © Friedemann Vogel / Getty Images

Легенда футбола, победитель трёх чемпионатов мира бразилец Пеле снова переведён в отделение интенсивной реанимации, сообщает ESPN Brasil.

По данным телеканала, причиной этого стал рефлюкс (обратный ток содержимого полых органов по сравнению с нормальным его движением. — Прим. Лайфа). При этом состояние 80-летнего спортсмена остаётся стабильным, такую меру применили в качестве предосторожности.

Легендарный Пеле привился от коронавируса

Легендарный Пеле привился от коронавируса

Напомним, Пеле доставили 30 августа в клинику Сан-Паулу, а 6 сентября экс-футболист перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 14-го числа спортсмена перевели в обычную палату, где он находился следующие три дня.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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