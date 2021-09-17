Легенду футбола Пеле вновь перевели в отделение интенсивной терапии

Легенда футбола, победитель трёх чемпионатов мира бразилец Пеле снова переведён в отделение интенсивной реанимации, сообщает ESPN Brasil.

По данным телеканала, причиной этого стал рефлюкс (обратный ток содержимого полых органов по сравнению с нормальным его движением. — Прим. Лайфа). При этом состояние 80-летнего спортсмена остаётся стабильным, такую меру применили в качестве предосторожности.