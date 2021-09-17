Жителей Германии больше месяца прививали просроченной вакциной

Просроченная вакцина от коронавируса производства американской компании Moderna была введена 840 жителям федеральной земли Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Выяснилось, что препарат с истекшим сроком годности получали с 8 августа по 14 сентября жители в городах Зиндельфинген, а после 9 сентября — Ройтлинген и Эсслинген.

Как пишет газета Bild, в заблуждение медиков ввела неверная маркировка на упаковках — там был указан более длительный срок годности, чем требуют санитарные нормы. Издание отмечает, что всё остальное было осуществлено с соблюдением правил — транспортировку вакцины проводили должным образом, препарат хранился в холодильнике. В целом, указывает Bild, специалисты уточняют, что какими-либо серьёзными последствиями привитым это не грозит.

"До сих пор не было сделано никаких выводов относительно того, что более длительное хранение повлияло бы на эффективность", — цитирует Bild представителя районного центра вакцинации в Зиндельфингене Мартину Бурхерт-Граеве.