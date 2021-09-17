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Появились кадры задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем

Раненного в голову злоумышленника погрузили на носилки и на карете скорой помощи отправили в медицинское учреждение.

17 сентября, 18:31

Кадры задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции в Лисках. Видео © УФСБ по Воронежской области

Управление Федеральной службы безопасности по Воронежской области показало кадры задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски и убийстве семьи из трёх человек в расположенном рядом селе. На видео раненного в голову мужчину сначала несут на носилках, а затем на карете скорой помощи везут в медицинское учреждение.

Сейчас его жизни ничего не угрожает. По нашим данным, преступник в больнице был в сознании и выражался нецензурной бранью.

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Ранее Лайф рассказывал, что 54-летний Виктор М., уроженец села Волчанского, был задержан 17 сентября в Подгоренском районе Воронежской области. При задержании он оказал сопротивление и был ранен ответным огнём. Также Лайф публиковал фото арсенала злоумышленника.

Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло 16 сентября в 5:30. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двух детей. В СК подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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