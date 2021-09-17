Появились кадры задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем

Управление Федеральной службы безопасности по Воронежской области показало кадры задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски и убийстве семьи из трёх человек в расположенном рядом селе. На видео раненного в голову мужчину сначала несут на носилках, а затем на карете скорой помощи везут в медицинское учреждение.