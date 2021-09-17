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Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции и убийстве трёх человек под Воронежем

При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции, ответным огнём был ранен по касательной.

17 сентября, 10:36
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Подгоренском районе Воронежской области задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции в городе Лиски и убийстве семьи из трёх человек в расположенном рядом селе. Об этом сообщил источник Лайфа.

По предварительным данным, речь идёт о 54-летнем Викторе М. — уроженце села Волчанского. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции, ответным огнём был ранен по касательной. Подозреваемому оказывают медицинскую помощь.

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Газовый баллон с проводами помешал обыску у подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем

Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло 16 сентября в 5:30. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двух детей. В СК подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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