Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции и убийстве трёх человек под Воронежем
При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции, ответным огнём был ранен по касательной.
Фото © LIFE
В Подгоренском районе Воронежской области задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции в городе Лиски и убийстве семьи из трёх человек в расположенном рядом селе. Об этом сообщил источник Лайфа.
По предварительным данным, речь идёт о 54-летнем Викторе М. — уроженце села Волчанского. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции, ответным огнём был ранен по касательной. Подозреваемому оказывают медицинскую помощь.
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Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло 16 сентября в 5:30. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двух детей. В СК подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".
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