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Машинист перед отправлением поезда оценил удобство онлайн-голосования на думских выборах

Олег Шевченко объяснил, что у локомотивщиков не существует праздничных дней и такая возможность буквально спасла их всех.

17 сентября, 10:36

Машинист голосует онлайн на думских выборах прямо перед отправлением поезда. Видео © LIFE

Машинист Олег Шевченко проголосовал онлайн на выборах в Госдуму прямо перед отправлением поезда в Новороссийск с Казанского вокзала в Москве. В комментарии Лайфу он объяснил, почему выбрал именно электронную форму.

"Решил проголосовать, потому что это гражданский долг каждого из нас. А так как мы уходим в рейсы постоянно, чуть ли не каждый день, пришлось регистрироваться для онлайн-голосования. Это очень удобно, потому что я могу это сделать в любое время до поездки, так как на сборы уходит много времени, а это занимает буквально 5–10 минут", — сказал Шевченко.

Он напомнил, что у локомотивщиков нет праздничных дней и идти на выборы зачастую просто нет времени, поэтому подобная функция буквально спасла всех машинистов.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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