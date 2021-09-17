Машинист перед отправлением поезда оценил удобство онлайн-голосования на думских выборах

Машинист голосует онлайн на думских выборах прямо перед отправлением поезда. Видео © LIFE

Машинист Олег Шевченко проголосовал онлайн на выборах в Госдуму прямо перед отправлением поезда в Новороссийск с Казанского вокзала в Москве. В комментарии Лайфу он объяснил, почему выбрал именно электронную форму.

"Решил проголосовать, потому что это гражданский долг каждого из нас. А так как мы уходим в рейсы постоянно, чуть ли не каждый день, пришлось регистрироваться для онлайн-голосования. Это очень удобно, потому что я могу это сделать в любое время до поездки, так как на сборы уходит много времени, а это занимает буквально 5–10 минут", — сказал Шевченко.

Он напомнил, что у локомотивщиков нет праздничных дней и идти на выборы зачастую просто нет времени, поэтому подобная функция буквально спасла всех машинистов.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.