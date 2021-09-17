Космонавт Новицкий с борта МКС призвал россиян голосовать на выборах в Думу

Космонавт Олег Новицкий — о думских выборах. Видео © Телеграм-канал "ОП РФ"

Российский космонавт Олег Новицкий считает, что мог бы стать хорошим наблюдателем на выборах, а на данный момент, находясь на борту Международной космической станции, он наблюдает одновременно за всеми избирательными участками в России и за рубежом. Об этом он заявил в рамках пресс-брифинга первого дня работы ситуационного центра Общественной палаты РФ.

"Друзья, голосуйте. Давайте вместе сделаем так, чтобы каждый из нас принял верное решение", — заявил Новицкий.

По его словам, стремительное развитие технологий позволяет находящемуся в космосе человеку принять участие "в одном из главных событий этой осени" — выборах в Госдуму, а также стать участником решений, от принятия которых зависит благополучие нашей страны.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.