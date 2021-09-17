Профсоюз призвал поощрить учителей, участвующих в проведении голосования

Председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова назвала огромным плюсом текущих выборов смешанный формат проведения (онлайн- и офлайн-режим) и их трёхдневную продолжительность. Своим мнением она поделилась с Лайфом.

"Всё-таки действительно людям удобнее выбрать подходящее место и форму голосования. Но меня, как председателя профсоюза, всегда интересует, как отнесутся работодатели к режиму работы, ведь по-разному построены графики работы школ: сегодня с утра идут уроки, а во второй половине учителя обеспечивают организацию процесса голосования", — пояснила она.

В связи с этим Меркулова призвала работодателей внимательнее относиться к подчинённым и вводить какие-то компенсирующие вознаграждения в любой форме, которые могли бы учесть тот труд учителей, который выходит за рамки преподавательской деятельности.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что после проведения текущих выборов намерена выдвинуть на обсуждение проблему организации трёхдневного голосования в школах.

Напомним, голосование на думских и иных выборах стартовало сегодня и продлится по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.