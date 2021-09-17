Памфилова обсудит проблему организации трёхдневного голосования в школах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что после проведения текущих выборов намерена выдвинуть на обсуждение проблему организации трёхдневного голосования в школах. Об этом она сообщила в информационном центре ЦИК.

"Я не раз поднимала и буду поднимать проблему <…> с учётом того, что трёхдневное голосование приживается… Нам надо будет ставить вопрос о том, как нам эффективно развести процессы обучения в школах и голосования", — сказала Памфилова.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.