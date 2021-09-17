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Памфилова обсудит проблему организации трёхдневного голосования в школах

Председатель ЦИК отметила, что такой формат выборов приживается, а значит, необходимо поднять вопрос, как эффективно развести процессы обучения и голосования.

17 сентября, 09:52
<p>Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что после проведения текущих выборов намерена выдвинуть на обсуждение проблему организации трёхдневного голосования в школах. Об этом она сообщила в информационном центре ЦИК.

"Я не раз поднимала и буду поднимать проблему <…> с учётом того, что трёхдневное голосование приживается… Нам надо будет ставить вопрос о том, как нам эффективно развести процессы обучения в школах и голосования", — сказала Памфилова.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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