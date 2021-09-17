В Екатеринбурге задержали провокаторов, пытавшихся за 500 рублей подкупить избирателей

В Екатеринбурге правоохранители задержали двух человек, которых заподозрили в попытке подкупа избирателей. Как сообщил эксперт Центра общественного наблюдения Свердловской области (ЦОН) Александр Емельянов, за голос провокаторы предлагали 500 рублей.

"В Свердловской области очень высокая конкуренция — более 600 мандатов разыгрывается на этих выборах. Подобные правонарушения являются очень серьёзными проступками, поэтому хотелось бы обратить внимание граждан, что подобные вещи недопустимы, надо обязательно проявить бдительность и сообщить об этом в ЦОН либо в правоохранительные органы", — сказал он.

Инцидент произошёл 17 сентября на участке № 1356 в Железнодорожном районе уральской столицы. Как уточнила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, двое парней стояли прямо у входа в школу и агитировали проголосовать за 500 рублей за одну из партий. Прибывший наряд полиции задержал молодых людей, сейчас их опрашивают. При этом Мерзлякова пояснила, что самого факта подкупа не было зафиксировано. Скорее всего, здесь имеет место обычная провокация.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.