Песков: Путин чувствует себя хорошо
Глава государства находится на вынужденном карантине с 14 сентября из-за контактов с заражёнными коронавирусом людьми в его окружении.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо на самоизоляции. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Хорошо. Как обычно", — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, ранее Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня.
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