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Песков: Путин чувствует себя хорошо

Глава государства находится на вынужденном карантине с 14 сентября из-за контактов с заражёнными коронавирусом людьми в его окружении.

17 сентября, 09:27
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо на самоизоляции. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Хорошо. Как обычно", — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков сообщил, что заболевшие в окружении Путина вовремя не ревакцинировались

Песков сообщил, что заболевшие в окружении Путина вовремя не ревакцинировались

Напомним, ранее Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня.

Путин проголосует онлайн на выборах в Госдуму

Путин проголосует онлайн на выборах в Госдуму

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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