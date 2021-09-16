Песков сообщил, что заболевшие в окружении Путина вовремя не ревакцинировались
При этом ни одного тяжёлого случая нет, все болеют в лёгкой форме либо бессимптомно, подчеркнул он.
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Все заболевшие в окружении президента РФ Владимира Путина вовремя не прошли ревакцинацию, поэтому заразились коронавирусной инфекцией, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Из тех, кто заболел в окружении президента, практически у всех после вакцинации прошло определённое время, титры упали, и они вовремя не ревакцинировались. Поэтому, к сожалению, были инфицированы", — сказал Песков.
Также он отметил, что у всех заразившихся болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме, ни одного тяжёлого случая нет.
Напомним, ранее Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.
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