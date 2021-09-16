"Имеют по полной программе": Экс-вратарь сборной СССР раскритиковал "Спартак" после поражения в Лиге Европы
Ранее красно-белые уступили "Легии", а также из-за травмы лишились одного из лидеров команды — Романа Зобнина.
Фото © ФК "Спартак"
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал московский "Спартак" и его владельца Леонида Федуна после поражения от "Легии" в первом туре Лиги Европы.
"Больно смотреть на то, что происходит в клубе. "Спартак" имеют по полной программе, и никто ничего с этим не хочет делать. Показывают Федуна по экрану — он сидит крестится. Поздно уже креститься, когда без трусов сидишь", — отметил Кавазашвили в беседе со Sport24.
По его мнению, Федуну необходимо нанять компетентный персонал и начать правильно руководить клубом, а также купить сильных игроков, так как нынешнему тренеру "Спартака" Рую Витории просто-напросто некого выпустить со скамейки запасных.
Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" проиграл в первом матче группового этапа Лиги Европы варшавской "Легии" со счётом 0:1.
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