"Больно смотреть на то, что происходит в клубе. "Спартак" имеют по полной программе, и никто ничего с этим не хочет делать. Показывают Федуна по экрану — он сидит крестится. Поздно уже креститься, когда без трусов сидишь", — отметил Кавазашвили в беседе со Sport24.