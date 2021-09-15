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Грустный старт: "Легия" выиграла у "Спартака" в первом матче группового этапа Лиги Европы

По ходу матча красно-белые остались без одного из своих лидеров — Романа Зобнина, который получил травму.

15 сентября, 16:24
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/public15502770?z=photo-15502770_457351371/wall-15502770_3355025" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак Москва"</a></p>

Фото © VK / ФК "Спартак Москва"

Московский "Спартак" проиграл польской "Легии" в первом матче группового этапа Лиги Европы. Встреча на столичной "Открытие-банк-арене" завершилась со счётом 0:1.

Одним из ключевых эпизодов матча стала потеря Романа Зобнина в составе "Спартака" по ходу первого тайма. Полузащитник получил травму и был вынужден покинуть поле ещё до перерыва. В целом игра не баловала острыми моментами, а единственный гол был забит в самом конце встречи — отличился Лирим Кастрати.

Карпин и Черчесов приехали на матч Лиги Европы "Спартак" — "Легия"

Карпин и Черчесов приехали на матч Лиги Европы "Спартак" — "Легия"

Добавим, что свой следующий матч "Спартак" проведёт на столичной "ВЭБ-арене" против ЦСКА. Встреча пройдёт 20 сентября, начало в 19:00.

Футбол. Лига Европы.

Группа С

"Спартак" — "Легия" — 0:1

Гол: Кастрати 90+' (0:1)

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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