Одним из ключевых эпизодов матча стала потеря Романа Зобнина в составе "Спартака" по ходу первого тайма. Полузащитник получил травму и был вынужден покинуть поле ещё до перерыва. В целом игра не баловала острыми моментами, а единственный гол был забит в самом конце встречи — отличился Лирим Кастрати.