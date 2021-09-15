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Карпин и Черчесов приехали на матч Лиги Европы "Спартак" — "Легия"

Днём ранее бывший наставник нашей национальной команды получил презент от клуба из Варшавы.

15 сентября, 14:17
<p>Фото © ТАСС / Бухарев Олег / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Бухарев Олег / Новодережкин Антон

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и его предшественник Станислав Черчесов приехали на матч Лиги Европы "Спартак" — "Легия".

Карпин молча прошёл мимо собравшихся журналистов, а вот Черчесов ответил на вопрос, за кого он будет болеть в сегодняшнем противостоянии.

"За красивый футбол", — ответил Черчесов журналистам.

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Отметим, что в 2015–2016 годах Черчесов был главным тренером варшавской "Легии", с которой становился чемпионом Польши. Днём ранее он получил в подарок игровую футболку варшавской команды с номером 1.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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