Карпин и Черчесов приехали на матч Лиги Европы "Спартак" — "Легия"

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и его предшественник Станислав Черчесов приехали на матч Лиги Европы "Спартак" — "Легия".

Карпин молча прошёл мимо собравшихся журналистов, а вот Черчесов ответил на вопрос, за кого он будет болеть в сегодняшнем противостоянии.

"За красивый футбол", — ответил Черчесов журналистам.