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"Будет очень интересно": Николич заявил, что "Локомотив" попал в самую сильную группу в Лиге Европы

Первый матч железнодорожников ждёт уже завтра против французского клуба "Марсель".

15 сентября, 13:23
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич заявил, что его команда попала в самую сильную группу в текущем розыгрыше Лиги Европы.

"Мы начали сезон без поражений, команда находится в хорошей форме. Группа в Лиге Европы у нас очень качественная и интересная. Можно сказать, что это самая сильная группа турнира, она соответствует уровню Лиги чемпионов. Если вы внимательно следили за нашими соперниками, они качественно усилились. Будет очень интересно", — подчеркнул Николич в ходе пресс-конференции перед матчем первого тура с "Марселем".

По словам Николича, будущий соперник "Локомотива" — "Марсель" — обладает особенным стилем игры, к которому нужно особенно готовиться. Специалист уверен, что его команде это удалось. Наставник "Локо" при этом убеждён, что его подопечные смогут показать стопроцентную отдачу и дерзость, а также не помешает немного удачи.

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Добавим, что встреча "Локомотив" — "Марсель" пройдёт на столичном стадионе "РЖД-арена" 16 сентября. Начало матча в 19:45 по московскому времени. Увидеть игру вживую смогут около 8 тысяч болельщиков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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