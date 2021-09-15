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Хоккейный "Амур" переиграл "Северсталь" и прервал серию из пяти поражений

Дальневосточный клуб в следующей игре встретится с "Металлургом" и завершит серию домашних матчей.

15 сентября, 12:06
<p>Фото © ХК "Амур"</p>

Фото © ХК "Амур"

Хоккейный клуб "Амур" на родном льду переиграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на "Платинум-арене" завершилась со счётом 3:2.

Главным героем матча стал нападающий хозяев Давид Томашек, на счету которого два ассиста и победная шайба в конце третьего периода. Помимо него у "Амура" забили Ленц и Терещенко. В составе "Северстали" голами отметились Гуслистов и Стенквист.

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В следующем матче "Амур" дома примет магнитогорский "Металлург" и завершит серию игр на родном льду. "Северсталь" же 17 сентября встретится с "Адмиралом" во Владивостоке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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