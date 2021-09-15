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"Мы вернулись": В Москве появились плакаты в поддержку "Легии" перед матчем Лиги Европы со "Спартаком"

Встреча состоится сегодня на столичной "Открытие банк арене" в 17:30 по московскому времени.

15 сентября, 11:48
<p>Фото © Twitter / Legia Warszawa</p>

Фото © Twitter / Legia Warszawa

На нескольких зданиях в Москве появились баннеры в поддержку польской "Легии" в преддверии матча со "Спартаком" в Лиге Европы. Соответствующие фотографии клуб из Варшавы опубликовал в своём твиттере.

"Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, "Спартак", отмечается в сообщении.

Матч "Спартака" и "Легии" смогут посетить до 13 тысяч зрителей

Матч "Спартака" и "Легии" смогут посетить до 13 тысяч зрителей

Добавим, что матч между "Спартаком" и "Легией" состоится 15 сентября на столичном стадионе "Открытие банк арена". Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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