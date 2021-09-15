"Мы вернулись": В Москве появились плакаты в поддержку "Легии" перед матчем Лиги Европы со "Спартаком"
Встреча состоится сегодня на столичной "Открытие банк арене" в 17:30 по московскому времени.
Фото © Twitter / Legia Warszawa
Mieszkańcy Moskwy już wiedzą, że wróciliśmy 😎 #WeAreBack— Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) September 14, 2021
Добрый вечер @fcsm_eng 👋 #SLALEG pic.twitter.com/TiaqUPRxVz
На нескольких зданиях в Москве появились баннеры в поддержку польской "Легии" в преддверии матча со "Спартаком" в Лиге Европы. Соответствующие фотографии клуб из Варшавы опубликовал в своём твиттере.
"Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, "Спартак", — отмечается в сообщении.
Добавим, что матч между "Спартаком" и "Легией" состоится 15 сентября на столичном стадионе "Открытие банк арена". Начало игры — в 17:30 по московскому времени.
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