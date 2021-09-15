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Защитник ЦСКА Щенников не сыграет в дерби со "Спартаком" из-за травмы

Матч состоится на "ВЭБ-арене" в Москве 20 сентября в 19:00.

15 сентября, 12:14
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Защитник столичного ЦСКА Георгий Щенников пропустит дерби против "Спартака" из-за травмы. Об этом сообщает Sport24.

При этом о характере травмы и серьёзности повреждения никакой информации нет. Добавим, что травму он получил ещё в первом туре — в игре против "Уфы", после чего не принимал участия в других играх.

ЦСКА может усилиться полузащитником "Барселоны"

ЦСКА может усилиться полузащитником "Барселоны"

Добавим, что матч ЦСКА — "Спартак" на "ВЭБ-арене" в Москве состоится 20 сентября в 19:00. Перед встречей команды занимают соседние места в турнирной таблице — восьмое и девятое, — имея в активе по десять очков после семи туров.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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