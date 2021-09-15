Защитник ЦСКА Щенников не сыграет в дерби со "Спартаком" из-за травмы
Матч состоится на "ВЭБ-арене" в Москве 20 сентября в 19:00.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Защитник столичного ЦСКА Георгий Щенников пропустит дерби против "Спартака" из-за травмы. Об этом сообщает Sport24.
При этом о характере травмы и серьёзности повреждения никакой информации нет. Добавим, что травму он получил ещё в первом туре — в игре против "Уфы", после чего не принимал участия в других играх.
Добавим, что матч ЦСКА — "Спартак" на "ВЭБ-арене" в Москве состоится 20 сентября в 19:00. Перед встречей команды занимают соседние места в турнирной таблице — восьмое и девятое, — имея в активе по десять очков после семи туров.
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