Оружие против России: Американская фигуристка может навязать конкуренцию нашим, и судьи ей в этом помогут И если вам кажется, что гегемонию россиянок никто не сможет прервать, то вспомните про Дину Аверину и Линой Ашрам. 15 сентября, 12:33 Фото © Getty Images / Tim Nwachukwu

Олимпийский сезон в мировом фигурном катании только начался, а эксперты и болельщики уже начинают прикидывать, кто будет впереди планеты всей, а кому предстоит расположиться немножко поодаль. Наверху по всем планам и раскладам должна быть именно сборная России. Однако есть и те, кто готов помешать нашим планам. Одна из таких спортсменок — американка Алиса Лью.

Уже побеждает на взрослом уровне

Дарья Усачева из России, Камила Валиева и Алиса Лью на церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Эстонии. Фото © Getty Images / Joosep Martinson — International Skating Union / International Skating Union

Родившаяся в семье эмигрантов из Китая Алиса уже имеет несколько внушительных достижений, несмотря на то что ей всего лишь 16 лет. Так, в её активе — два золота чемпионата США и бронза юниорского чемпионата мира 2020 года. Выиграла там, кстати, главный претендент на золото Олимпиады в Пекине — Камила Валиева.

Когда-то она была первой, кто исполнял четверной лутц и тройной аксель в одной программе. По сути, это весь арсенал её элементов из категории ультра-си. Впрочем, пока что они немного хромают, однако по ходу сезона, что разумеется, она ещё доберёт необходимую форму. Тем более что соревноваться она начала гораздо раньше, чем наши спортсменки. Пока россиянки были на контрольных прокатах в Челябинске, Лью зацепила вторую победу в этом сезоне — в Италии.

Главный козырь Алисы Лью — компоненты. Вот уж в чём в чём, а в этом у неё не было никаких проблем. И именно здесь можно добирать приличное количество баллов. Уже сейчас Лью по сумме короткой и произвольной программ получила достаточно неплохие оценки от судей, набрав около 220 баллов. И это при условии достаточно сильных недокрутов. Разумеется, что с ходом сезона это всё будет только расти и расти. Не исключено, что к Олимпиаде она доберётся до отметки в 230–240 баллов.

Однако в Пекин ещё нужно отобраться — и это главная задача Алисы Лью на ближайшие недели. Впереди у неё важный старт — Nebelhorn Trophy, где ей предстоит завоевать третью олимпийскую лицензию для США. Если всё будет идти в том же духе, то никаких сомнений в том, что у 16-летней американки это получится, просто нет.

Если что, то судьи помогут

Фото © ТАСС / AP / John Locher

Рассуждать об этом пока просто не хочется, однако старт в Ломбардии, который был в минувшие выходные, заставляет думать о не самом хорошем. Ещё раз: Лью получила очень неплохие баллы, хотя далеко не все элементы она выполнила чисто. Были, к примеру, недокруты, за которые обычно судьи прилично снижают оценки.

К примеру, два года назад на этом же старте в Италии дебютировала Анна Щербакова. Тогда она только переходила на взрослый уровень из юниоров и ещё лишь мечтала о золоте чемпионата мира. Хотя оценки судей говорили о том, что даже думать о таком ещё очень рано. Арбитры всячески занижали баллы нашей спортсменке, ставя спорные недокруты, и занижали надбавки и компоненты. У Лью, как вы понимаете, такого не было.

Разумеется, что компоненты будут только расти, а в программе по ходу сезона могут появиться и элементы ультра-си. К примеру, вернётся четверной лутц. И если это случится, то судьи этому будут только рады. Безусловно, по уровню Алиса Лью ещё очень далека от россиянок, гегемония которых наверняка уже замучила и судей, и представителей других стран. Но ничего не мешает представительнице США усложнить свои программы и навязывать серьёзную борьбу той же Трусовой или Валиевой, Щербаковой, Туктамышевой и другим россиянкам.

В конце концов, это будет как минимум нелепо, если Александра Трусова снова сделает пять четверных в произвольной, но судьи куда сильнее оценят компоненты и грацию американской фигуристки. Говорить о том, что это нереально, не стоит. Ведь если сейчас, на челленджерах, Лью получает столь высокие баллы, то что будет на Олимпиаде или других статусных стартах, сказать сложно. Тем более что в Пекин приедет дочь эмигранта из Китая. Красивая история, не так ли?

Дина Аверина и Евгений Плющенко

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

И если вам подобный сценарий кажется нелепым, то вспомните хотя бы пример с Диной Авериной на Олимпиаде в Токио. Видел ли мир судейские протоколы? Нет. А сколько прошло с Игр, вы и сами прекрасно знаете. До сих пор многие прибывают в недоумении от того, что это вообще было и как судьи могли отдать золото Линой Ашрам. Обвинять спортсменку из Израиля не в чем. Она хотела победить так же сильно, как и наши. Тут вопросы лишь к арбитрам.

Или же другой пример из мира фигурного катания. На Олимпийские игры 2010 года в Ванкувере Евгений Плющенко ехал после небольшой паузы в карьере, которую он взял после победы в Турине в 2006 году. Никто не знал, чего от него ждать. Однако Плющенко показал всему миру свой высочайший уровень и шёл на второе золото Олимпиады в карьере.

Евгений Плющенко, завоевавший серебряную медаль, во время церемонии награждения на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере. Фото © ТАСС / Виталий Белоусов

Но победу тогда одержал американец Эван Лайсайчек. При том что в арсенале Плющенко были четверные прыжки, а вот у представителя США — нет. Правда, в те годы для судей это было не важно из-за несовершенной системы оценивания. В итоге Лайсайчек привозит чуть больше баллов, чем Плющенко, и забирает золотую медаль, которая летела в руки ученика Алексея Мишина. В последний раз к тому моменту наша страна оставалась без золота Олимпиады в мужском одиночном катании лишь в 1988 году.

Поэтому исключать того, что судьи и в Пекине захотят лишить нас очевидного золота, не стоит. Трусова, Валиева, Щербакова и другие наши фигуристы находятся на абсолютно космическом уровне и выполняют невероятно сложные элементы. Тем не менее, как показывает практика, зависит всё не только от них. Впрочем, как будет набирать форму Алиса Лью по ходу сезона — очень дискуссионный вопрос.

Авторы Шамиль Гаджиев