Совершенство: 15-летняя Валиева становится звездой мирового фигурного катания и собирается победить всех на Олимпиаде Камила Валиева давно приковала к себе внимание своим катанием. Кажется, что у её соперниц просто не будет никаких шансов. 12 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Начало сентября — традиционное время для старта большого и длинного сезона у фигуристов. Первый этап — контрольные прокаты нашей национальной команды, которые проходили в Челябинске. Разумеется, основное внимание было приковано к нашим звёздочкам. На небосводе, кажется, взошла новая. Имя её — Камила Валиева.

"Абсолютно бесподобная"

15-летняя ученица Этери Тутберидзе уже давно приковывает к себе пристальное внимание поклонников фигурного катания. В силу возраста она не могла принимать участие в соревнованиях среди взрослых, однако теперь пришло её время. И Валиева с ходу оправдала все розданные ей авансы.

Короткую программу Валиева откатала просто бесподобно, а что ещё важно — нежно и чувственно. Кажется, что её прокат не может оставить равнодушным абсолютно никого. Во второй же день не обошлось без ошибок. Так, Валиева упала с четверного сальхова, падением завершился и четверной тулуп в конце. Были и ещё ошибки, но в целом 15-лентяя звёздочка была прекрасна.

И действительно, есть ощущение, что за полгода до Олимпиады наступило время именно Камилы Валиевой, которая демонстрирует достаточно яркое катание. Победа в финале прошлого Кубка России, второе место на чемпионате страны — этого явно недостаточно. Пора юной звёздочке зажечь именно на Олимпийских играх в Пекине.

— Все наши фигуристки — звёздочки, и если выделять одну, то другая уходит в тень, поэтому каждой надо подобрать волшебный эпитет. Но, если уйти от бесконечных реверансов, которые ты должен сделать каждой, вчера абсолютно бесподобной была Валиева. Бесконечное совершенство, на данный момент я ничего совершеннее не видел, — отметил фигурист и призёр Олимпийских игр Илья Авербух.

Однако главный вопрос в другом: если Валиева едет в Китай, то кто из нашего звёздного трио — Щербакова, Туктамышева, Трусова — туда не едет? Ведь как бы нам ни хотелось, но повезти сразу всех девушек тренерский штаб национальной команды не может. Да и больше трёх медалей никак не разыграть.

Трусова делает пять четверных, Щербакова набирает форму

Главными звёздочками в прошлом сезоне в нашей команде, да и во всём мировом фигурном катании были Анна Щербакова и Александра Трусова. Последняя, к радости миллионов своих поклонников, в межсезонье вернулась в "Хрустальный" к Этери Тутберидзе, что должно было добавить ей уверенности.

Однако Александра Трусова пока сумела выдать лишь сумасшедшую произвольную программу с пятью (!!!) четверными элементами, чем заставила прийти в восторг собравшуюся в Челябинске публику. А вот в короткой опять не обошлось без ошибок. Впрочем, выделить стоит и то, как изменилась Трусова: начиная с цвета волос, заканчивая тем, что она серьёзно повзрослела. Это видно и по стилю катания. Кажется, что Трусова абсолютно не зря вернулась в "Хрустальный" к Этери Тутберидзе.

— Я решила, что надо вернуться, всё-таки мне привычнее выступать и тренироваться с Этери Георгиевной. Решила, что так будет лучше. Я всегда решаю за себя, — подчеркнула Трусова.

Куда более тревожно за Анну Щербакову. В Челябинске наша чемпионка мира не стала крутить четверные. Плюс ни для кого не секрет, что летом из-за травмы у неё была смазана подготовка к новому сезону. Как бы ни было грустно, но это может стать решающим фактором при определении состава на Олимпиаду. Пока что Щербакова далека от своей лучшей формы, но хочется верить, что всё ещё вернётся в прежние кондиции.

И заметно это было уже во время произвольной программы. Там Щербакова не стала демонстрировать весь свой богатый арсенал, однако это уже было куда больше похоже на чемпионское катание в её исполнении.

Новые имена

А вот на кого стоит точно обратить внимание — Майя Хромых. Ещё одна молодая ученица Тутберидзе смело заявляет, что собирается поехать на Олимпиаду в Пекин. И что удивительно, на льду она показывает всей России и миру, насколько справедливы подобные, достаточно громкие, её заявления. Любопытно и то, что именно она была второй в финале Кубка России, уступив лишь Валиевой. Теперь две 15-летние воспитанницы Этери Тутберидзе могут разорвать всех и вся на Олимпийских играх.

Не позволяет забывать о себе и Алёна Косторная. Чемпионка Европы 2020 года выпала из обоймы сборной после того, как перешла к Евгению Плющенко, однако теперь, после возвращения к Этери Тутберидзе, Косторная снова в деле и собирается также попасть на Олимпиаду. Главное сейчас для неё — поймать стабильность при исполнении коронного тройного акселя. Ведь былые шарм, грация и даже страсть в её катании — всё на месте. От Косторной, будем честны, невозможно оторвать глаз.

А вот кто был стабилен и прекрасен — так это Елизавета Туктамышева. Ученица Алексея Мишина готова разбавить команду Этери Тутберидзе своим появлением на Олимпийских играх. Самая опытная участница нашей сборной вновь демонстрирует не только потрясающее катание, но и замечательный, подходящий ей образ.

Признаемся честно, если Туктик не попадёт на Олимпийские игры — будет крайне досадно. Да, она не так молода и голодна до побед, как Валиева и Хромых, но то, что она заслужила путёвку в Пекин, сомнений не вызывает. Это она доказала ещё на чемпионате мира этого года в Стокгольме, когда неожиданно для многих стала второй.

Главное, что показали прокаты наших девушек, — высокий уровень россиянок, который из года в год становится всё выше и выше. Кажется, что три первых места на чемпионате мира — это лишь разминка перед Олимпиадой, где у наших звёздочек есть все шансы повторить столь невероятный и фантастический успех.

Авторы Шамиль Гаджиев