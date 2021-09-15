Талантливый игрок "Динамо" Захарян попал в топ-20 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет
Кроме него в стоимости прибавило и ещё одно дарование из состава бело-голубых — нападающий Константин Тюкавин.
Фото © ФК "Динамо"
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян вошёл в топ-20 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет, сообщает портал Transfermarkt.
Стоимость Захаряна после очередного обновления цены на игроков РПЛ стала девять миллионов евро. По этому показателю он занимает 16-е место в двадцатке самых дорогих игроков мира до 18 лет.
Прибавил в цене и его напарник — нападающий Константин Тюкавин, стоимость которого выросла до 6,5 миллиона евро. Стал стоить существенно дороже и ещё один игрок сборной России — полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов — до 7,5 миллиона евро.
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