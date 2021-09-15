Талантливый игрок "Динамо" Захарян попал в топ-20 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян вошёл в топ-20 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет, сообщает портал Transfermarkt.

Стоимость Захаряна после очередного обновления цены на игроков РПЛ стала девять миллионов евро. По этому показателю он занимает 16-е место в двадцатке самых дорогих игроков мира до 18 лет.