НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Талантливый игрок "Динамо" Захарян попал в топ-20 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет

Кроме него в стоимости прибавило и ещё одно дарование из состава бело-голубых — нападающий Константин Тюкавин.

15 сентября, 14:05
<p>Фото © ФК "Динамо"</p>

Фото © ФК "Динамо"

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян вошёл в топ-20 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет, сообщает портал Transfermarkt.

Стоимость Захаряна после очередного обновления цены на игроков РПЛ стала девять миллионов евро. По этому показателю он занимает 16-е место в двадцатке самых дорогих игроков мира до 18 лет.

"Относимся спокойно": В "Динамо" прокомментировали интерес "Барселоны" к Захаряну

"Относимся спокойно": В "Динамо" прокомментировали интерес "Барселоны" к Захаряну

Прибавил в цене и его напарник — нападающий Константин Тюкавин, стоимость которого выросла до 6,5 миллиона евро. Стал стоить существенно дороже и ещё один игрок сборной России — полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов — до 7,5 миллиона евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Относимся спокойно": В "Динамо" прокомментировали интерес "Барселоны" к Захаряну

вчера в 12:20

Главное дерби России ЦСКА — "Спартак" смогут посетить до 10 тысяч зрителей

сегодня в 14:46

В Москве студентка подарила подруге сумку с предсмертной запиской внутри и спасла себе жизнь

сегодня в 15:15

Ким Кардашьян пришла на Met Gala в костюме ниндзя, и теперь каждый мем с ней хочется себе сохранить

сегодня в 15:22

Костя Канский больше не "законник": Почему присяжные оправдали единственного немца в воровской семье

сегодня в 15:04

Новости партнеров

Layer 1