12-летний мальчик с обочины обогнал всех на велогонке Великобритании, и теперь его ждут на финале

С 5 по 12 сентября в Великобритании проходила профессиональная велогонка 2021 года Tour of Britain. 11-го числа на седьмом этапе гонки всё внимание зрителей перетянул на себя не её участник, а фанат. 12-летний Ксандер Грэм следил за происходящим в Интернета. Когда же велосипедисты проезжали неподалёку от его дома в Боннириге, он в полной экипировке присоединился к ним, разместившись на обочине и не мешая.

Фрагмент соревнования, в котором Ксандер обгоняет участников, за сутки посмотрело более миллиона человек

Кадры из видео © Twitter / TourofBritain

Я просто ехал так быстро, как мог, думаю, где-то 25 километров в час Ксандер Грэм

Но всемирная известность среди фанатов велоспорта — ещё не всё, с чем Ксандер уехал домой, пишет BBC. Голландский велогонщик Паскаль Энкхорн на ходу отдал мальчику свою спортивную бутылку. Восхищению юного британца не было предела. Как он сам признался, скоро в его комнате появится новая полка — специально для той самой бутылки.

Кадры из видео © Twitter / TourofBritain