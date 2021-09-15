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12-летний мальчик с обочины обогнал всех на велогонке Великобритании, и теперь его ждут на финале

Спонсор подарил школьнику VIP-билеты на финал соревнования.

15 сентября, 14:24

Кадры из видео © Twitter / TourofBritain

С 5 по 12 сентября в Великобритании проходила профессиональная велогонка 2021 года Tour of Britain. 11-го числа на седьмом этапе гонки всё внимание зрителей перетянул на себя не её участник, а фанат. 12-летний Ксандер Грэм следил за происходящим в Интернета. Когда же велосипедисты проезжали неподалёку от его дома в Боннириге, он в полной экипировке присоединился к ним, разместившись на обочине и не мешая.

Фрагмент соревнования, в котором Ксандер обгоняет участников, за сутки посмотрело более миллиона человек

Кадры из видео © Twitter / TourofBritain

Я просто ехал так быстро, как мог, думаю, где-то 25 километров в час

Ксандер Грэм

Но всемирная известность среди фанатов велоспорта — ещё не всё, с чем Ксандер уехал домой, пишет BBC. Голландский велогонщик Паскаль Энкхорн на ходу отдал мальчику свою спортивную бутылку. Восхищению юного британца не было предела. Как он сам признался, скоро в его комнате появится новая полка — специально для той самой бутылки.

Кадры из видео © Twitter / TourofBritain

Кадры из видео © Twitter / TourofBritain

Но и это ещё не всё. Когда мальчик доехал до финиша и занял место на пьедестале вместе с участниками, к нему подошли организаторы и предложили приехать на заключительный этап соревнования в Абердине. Правда, на это раз... без велосипеда — спонсоры подарили ему VIP-билеты, так что он сможет насладиться гонкой в комфорте.

На картах Google нашли самый мистический город в России, и всему виной панорама с жутким школьником

На картах Google нашли самый мистический город в России, и всему виной панорама с жутким школьником

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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