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Карпович снялась в откровенных нарядах, но подписчики запаниковали, увидев, насколько она худая

Казалось бы, со стандартами красоты уже определились — чем стройнее, тем лучше. Но, как оказалось, даже худышки не защищены от излишнего внимания хейтеров. На себе это испытала Мирослава Карпович.

15 сентября, 12:24

Кадр из видео © Instagram/irinayanilova

15 сентября в инстаграм-историях исполнительница роли Маши в "Папиных дочках" Мирослава Карпович вдруг обратилась к худым подписчицам. Актриса отметила, что каждая девушка может быть настолько худой, насколько хочет, если это не вредит её здоровью. Пока подписчики пытались понять, чем же вызвана такая реакция звезды, фотограф Инна fotobyinna, автор одной из последних фотосессий Мирославы, рассказала, что к чему.

Кадр из видео © Instagram/irinayanilova

Кадр из видео © Instagram/irinayanilova

Оказалось, когда в Сеть попали снимки из элегантной фотосессии с Мирославой, они вскоре разошлись по пабликам. Но, к сожалению, в постах не восхищались работой актрисы в кадре. Вместо этого пользователи соцсетей стали изучать фотографии, обращая внимание на каждый недостаток, который они только смогли найти. Больше всего от хейтеров девушке досталось за её худобу.

Я офигела от количества хейта, от того, насколько изощрённо пишут, делая коллажи, увеличивая какие-то фрагменты её фотографий, ища какие-то недостатки

fotobyinna

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

На одном из видео, снятых во время фотосессии, видно, что Мирослава и правда очень худая. Переходит ли это грань, когда худоба вредит здоровью? Сама актриса так не считает.

Кадр из видео © Instagram/irinayanilova

Кадр из видео © Instagram/irinayanilova

Напомним, в прошлом году фанаты актрисы стали активно обсуждать слухи о том, что Мирослава начала встречаться с Павлом Прилучным. Доходило до того, что актёр "Закрытой школы" чуть ли не делал ей предложение. Но уже летом стало ясно — о звёздном романе можно забыть. Молодого человека с тех пор замечали и в компании очаровательных близняшек, и даже заподозрили в отношениях с другой "папиной дочкой", Дарьей Мельниковой.

Карпович показала на камеру грудь в прозрачном платье, и такая дерзость привела фанатов в восторг

Карпович показала на камеру грудь в прозрачном платье, и такая дерзость привела фанатов в восторг

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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