Карпович снялась в откровенных нарядах, но подписчики запаниковали, увидев, насколько она худая

15 сентября в инстаграм-историях исполнительница роли Маши в "Папиных дочках" Мирослава Карпович вдруг обратилась к худым подписчицам. Актриса отметила, что каждая девушка может быть настолько худой, насколько хочет, если это не вредит её здоровью. Пока подписчики пытались понять, чем же вызвана такая реакция звезды, фотограф Инна fotobyinna, автор одной из последних фотосессий Мирославы, рассказала, что к чему.

Кадр из видео © Instagram/irinayanilova

Оказалось, когда в Сеть попали снимки из элегантной фотосессии с Мирославой, они вскоре разошлись по пабликам. Но, к сожалению, в постах не восхищались работой актрисы в кадре. Вместо этого пользователи соцсетей стали изучать фотографии, обращая внимание на каждый недостаток, который они только смогли найти. Больше всего от хейтеров девушке досталось за её худобу.

Я офигела от количества хейта, от того, насколько изощрённо пишут, делая коллажи, увеличивая какие-то фрагменты её фотографий, ища какие-то недостатки fotobyinna

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

На одном из видео, снятых во время фотосессии, видно, что Мирослава и правда очень худая. Переходит ли это грань, когда худоба вредит здоровью? Сама актриса так не считает.

Кадр из видео © Instagram/irinayanilova